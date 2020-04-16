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Региональный директор Skybox Security в Росси и СНГ выступит на ОНЛАЙН-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

Безопасность Телеком Инфраструктура

Юрий Черкас, региональный директор Skybox Security в Росси и СНГ выступит на ОНЛАЙН-конференции CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 22 апреля и расскажет про подход к оптимизации и автоматизации процессов управлению уязвимостями и безопасности сети.

Платформа Skybox Security объединяет знания о всех уязвимостях ИТ-инфраструктуры и настроек сетевой безопасности, моделирует сеть и поверхность атаки, позволяя фокусироваться на наиболее опасных угрозах.

Такой подход дает полную видимость возможных векторов атак и уровня защищенности инфраструктуры, а также позволяет существенно оптимизировать затраты на эксплуатацию сети и управление уязвимостями.

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