В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, выпустил новую версию решения Eset Secure Authentication для двухфакторной аутентификации, которое помогает предприятиям обеспечить защиту при подключении к корпоративной сети. Новые функции позволяют укрепить безопасность ИТ-инфраструктуры организаций во время массового перехода на удаленный офис.

В условиях дистанционной работы киберпреступникам легче найти уязвимость и проникнуть в сеть предприятия. Одна из причин — использование сотрудниками одинаковых и простых паролей в нескольких приложениях и веб-службах. Как результат — повышается вероятность взлома рабочих аккаунтов.

В Eset Secure Authentication 3.0 реализованы обновления, которые решают эту проблему. Одно из важнейших — новый компонент, расширяющий возможности интеграции с продуктами других производителей. Благодаря ему стало возможным защитить любой сервис или приложение, использующие стороннего поставщика учетных записей для аутентификации по протоколу SAML.

Не менее значимое обновление в Eset Secure Authentication 3.0 — подтверждение входа с новых IP-адресов. Ранее пользователи не могли посмотреть, откуда идет запрос на аутентификацию. Теперь данная информация появляется в push-уведомлении вместе с предложением отклонить или разрешить доступ.

В версии Eset Secure Authentication 3.0 добавлена поддержка биометрической аутентификации для входа в мобильное приложение — пользователи могут использовать сканер отпечатков пальцев и систему распознавания лиц.

Наконец, в Eset Secure Authentication 3.0 значительно улучшена производительность работы в крупных проектах. Решение легко развернуть в сети любого масштаба.