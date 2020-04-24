Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» запустила акцию «Защити родителей в интернете»

Безопасность Новости поставщиков Маркет

«Лаборатория Касперского» предложила решение по защитите семьи от цифровых угроз Kaspersky Security Cloud Family за 1 руб. Лицензия предоставляется на 90 дней. При этом у каждого члена семьи будет собственная учетная запись, таким образом приватность каждого из них в онлайне будет сохранена.

Компания призывает задуматься о кибербезопасности старшего поколения. Во время пандемии многие стали больше времени проводить в онлайне. При этом пожилые люди могут менее уверенно чувствовать себя в интернете: им сложнее распознавать спам и фишинг, они не всегда знают, как установить настройки приватности в аккаунтах. И это на фоне того, что активность мошенников в последнее время выросла.

Особенность Kaspersky Security Cloud Family в том, что это решение позволяет поделиться защитой и управлять ей в удаленном режиме. В процессе установки продукта пользователь заводит аккаунт на портале My Kaspersky — это единая консоль, через которую происходит управление другими установленными продуктами «Лаборатории Касперского» на всех устройствах. Таким образом, можно настроить расписание проверок, обновления антивирусных баз или запустить сканирование вручную. Если на компьютере обнаружится подозрительный объект, то у пользователя появится возможность выбрать, что с ним сделать удаленно.

«Сегодня многие из нас лишены возможности видеться с родственниками, особенно старшего возраста. Конечно, благодаря телефону и интернету мы можем оставаться на связи. Поскольку многие пожилые люди стали пользоваться устройствами с выходом в сеть активнее, чем до пандемии, мы призываем позаботиться об их безопасности: рассказать о том, с какими угрозами они могут столкнуться, научить отличать мошеннические сайты от настоящих, правильно совершать покупки в интернете. А мы, со своей стороны, предлагаем дополнительную защиту от большого спектра самых разных киберугроз», — сказал Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

Решение Kaspersky Security Cloud Family доступно для всех популярных операционных систем: Windows, Mac, iOS и Android. Помимо антивируса, продукт включает в себя функции оповещения об утечке учетных записей, защиты домашней сети Wi-Fi и онлайн-платежей, защиты от программ-вымогателей, менеджер паролей и другие полезные опции.

Другие материалы рубрики

Бюрократия IBM оставила пользователей ее ПО беззащитными перед хакерами

Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео

Google запустила альтернативу VPN для бизнеса

За время всемирного карантина удвоилась интенсивность DDoS-атак

Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

Техника

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий