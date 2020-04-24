«Лаборатория Касперского» запустила акцию «Защити родителей в интернете»

«Лаборатория Касперского» предложила решение по защитите семьи от цифровых угроз Kaspersky Security Cloud Family за 1 руб. Лицензия предоставляется на 90 дней. При этом у каждого члена семьи будет собственная учетная запись, таким образом приватность каждого из них в онлайне будет сохранена.

Компания призывает задуматься о кибербезопасности старшего поколения. Во время пандемии многие стали больше времени проводить в онлайне. При этом пожилые люди могут менее уверенно чувствовать себя в интернете: им сложнее распознавать спам и фишинг, они не всегда знают, как установить настройки приватности в аккаунтах. И это на фоне того, что активность мошенников в последнее время выросла.

Особенность Kaspersky Security Cloud Family в том, что это решение позволяет поделиться защитой и управлять ей в удаленном режиме. В процессе установки продукта пользователь заводит аккаунт на портале My Kaspersky — это единая консоль, через которую происходит управление другими установленными продуктами «Лаборатории Касперского» на всех устройствах. Таким образом, можно настроить расписание проверок, обновления антивирусных баз или запустить сканирование вручную. Если на компьютере обнаружится подозрительный объект, то у пользователя появится возможность выбрать, что с ним сделать удаленно.

«Сегодня многие из нас лишены возможности видеться с родственниками, особенно старшего возраста. Конечно, благодаря телефону и интернету мы можем оставаться на связи. Поскольку многие пожилые люди стали пользоваться устройствами с выходом в сеть активнее, чем до пандемии, мы призываем позаботиться об их безопасности: рассказать о том, с какими угрозами они могут столкнуться, научить отличать мошеннические сайты от настоящих, правильно совершать покупки в интернете. А мы, со своей стороны, предлагаем дополнительную защиту от большого спектра самых разных киберугроз», — сказал Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

Решение Kaspersky Security Cloud Family доступно для всех популярных операционных систем: Windows, Mac, iOS и Android. Помимо антивируса, продукт включает в себя функции оповещения об утечке учетных записей, защиты домашней сети Wi-Fi и онлайн-платежей, защиты от программ-вымогателей, менеджер паролей и другие полезные опции.