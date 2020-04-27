МВД и Group-IB задержали онлайн-торговцев поддельными пропусками

Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов мошеннического сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы и регионов России. Всего эксперты Group-IB обнаружили 126 мошеннических интернет-ресурсов — сайтов, каналов и групп в соцсетях, где незаконно продают поддельные справки и пропуска.

Первые мошеннические схемы по продаже электронных пропусков, по данным Group-IB, появились в конце марта -начале апреля 2020 года, когда столичные власти ужесточили требования к самоизоляции и ограничили передвижения по городу. Указом мэра Москвы были установлены три официальных способа бесплатного получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 и по смс на номер 7377. Однако, начиная с 13 апреля, Group-IB фиксировала взрывной рост регистрации мошеннических сервисов: сайтов, Telegram-каналов, VK, ОК и Instagram-аккаунтов, предлагающих купить справки-пропуска на период карантина по цене в среднем от 3000 до 5500 рублей.

Эксперты отдела расследований Group-IB вычислили администраторов одной из преступных групп, предлагавших через популярный мессенджер покупку пропусков для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам с оформлением пропусков, как они утверждали, по «серой схеме через портал Госуслуг». Для получения поддельного пропуска интернет-аферисты просили прислать им паспортные данные, и, если требовался пропуск на автомобиль — его госномер. Однако после получения денег на банковскую карту, мошенники удаляли чат с жертвой, включив ее телефон в «черный список». За две недели работы сервиса мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500-3500 рублей. Как правило, жертвой мошенничества стали те, кто особенно сильно волновался из-за ограничения передвижения и не дождался начала официального оформления пропусков.

В ходе расследования сотрудниками угрозыска и экспертами Group-IB были получения доказательства, подтверждавшие причастность двух жителей Москвы и Подмосковья, 19 и 23 лет, к администрированию сервиса. Оба подозреваемых были задержаны 21 апреля, дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Во время обыска были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки.

«В последнее время мошенники очень активно используют темы коронавируса, самоизоляции и введения пропускного режима для новых схем: фейковых рассылок, обзвонов от имени соцзащиты, предложений покупки цифровых пропусков, — сказал руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин. — Опасность в том, что жертвы, оплачивая пропуск, могут не только потерять деньги, данные банковских карт, но и персональную информацию. Получив данные паспорта, мошенники могут взять на имя жертвы кредит в микрофинансовых организациях или оформить потребительский кредит».

По данным на воскресенье, 26 апреля, Департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 126 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 25 сайтов, 35 групп и аккаунтов в соцсетях и 66 телеграм-каналов. Group-IB уже заблокировала 78 ресурсов, остальные - в процессе блокировки. Работа по мониторингу продолжается.