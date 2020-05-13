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Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM

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Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies более двух лет. C ее помощью выявлены десять APT-атак и несколько сотен массовых рассылок вредоносного ПО, направленных на госорганы и госкорпорации, организации топливно-энергетического комплекса и транспортные компании. Общий поток событий, обрабатываемых Solar JSOC с помощью Maxpatrol SIEM, сегодня составляет более 150 тыс. в секунду.

Solar JSOC предоставляет сервисы по мониторингу инцидентов информационной безопасности на базе Maxpatrol SIEM с конца 2017 г. Среди его заказчиков, использующих данное решение, — более 30 крупных государственных организаций и ведомств, а также промышленных компаний.

«Мы ожидаем, что в 2020 г. число клиентов, использующих сервисы Solar JSOC на базе Maxpatrol SIEM, вырастет более чем в два раза, — сказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар". — Нагрузка на системы безопасности в Solar JSOC, в том числе на Maxpatrol SIEM, ежегодно увеличивается, растут и требования к SIEM-системам в части выявления признаков сложных и таргетированных атак и предоставления расширенной аналитики. Поэтому на старте сотрудничества мы предъявили высокие требования как к производительности и стабильности работы решения, так и к его функциональным возможностям. Команда Positive Technologies серьезно доработала Maxpatrol SIEM, и сегодня продукт позволяет нам решать самые сложные задачи по мониторингу и выявлению кибератак».

В ходе внедрения Maxpatrol SIEM в Solar JSOC продукт успешно прошел тестирование на высоконагруженных системах. Также решение было адаптировано к процессам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы компании. В частности, была изменена логика формирования правил детектирования кибератак. Это позволило экспертам Solar JSOC создавать собственные способы обнаружения угроз с помощью Maxpatrol SIEM и использовать их для мониторинга безопасности сетей своих клиентов. За два года специалисты написали более 300 правил выявления атак. Чтобы поддержать существующие процессы работы с угрозами, Maxpatrol SIEM был интегрирован с тремя популярными платформами реагирования на инциденты (IRP) и поддержки (service desk).

«Число целевых атак растет каждый квартал. При этом на госучреждения нацелены 68% APT-группировок, на промышленные компании — 59%, на ТЭК — 41%. Наша практика показывает, что многие государственные организации и промышленные предприятия используют лишь базовые средства защиты или применяют современные инструменты без должной настройки и экспертного сопровождения. Это драматически снижает эффективность системы защиты — делает невозможным своевременное выявление и реагирование на сложные целенаправленные атаки. Мы гордимся нашим давним сотрудничеством с Solar JSOC. Коллеги включены в программу раннего ознакомления с новыми версиями продукта и участвуют в формировании функциональных возможностей его будущих выпусков. Это позволяет нам обогащать продукт в том числе опытом и экспертизой Solar JSOC, накопленными центром мониторинга за годы успешной работы», — отметил Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies в России.



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