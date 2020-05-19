Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ

Угроза безопасности данных пугает и вызывает недоверие у ИТ-специалистов, говорится в отчете Oracle и KPMG об облачных угрозах безопасности в 2020 г. за первую треть года (Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2020). Опрос 750 специалистов по кибербезопасности и ИТ по всему миру показал, что использование принципа «латания дыр» (patchwork approach) при решении проблем безопасности данных, неправильно настроенные сервисы и путаница с новыми моделями облачной безопасности породили кризис доверия. И его смогут преодолеть только те компании, у которых безопасность стала частью культуры ведения бизнеса.

Исследование показало, что ИТ-специалисты больше обеспокоены безопасностью данных своей компании, чем безопасностью у себя дома. ИТ-специалистов втрое больше заботит безопасность финансовых данных и интеллектуальной собственности компании, чем безопасность собственного жилья.

ИТ-специалисты испытывают озабоченность в отношении поставщиков облачных услуг, 80% специалистов полагают, что поставщики облачных услуг, с которыми они ведут бизнес, станут их конкурентами на ключевых для них рынках.

75% ИТ-специалистов считают, что публичное облако защищено лучше, чем их собственные ЦОД, однако 92% ИТ-специалистов не верят, что их организации полностью готовы к использованию безопасных публичных облачных сервисов. Около 80 % ИТ-специалистов утверждают, что недавние утечки данных, с которыми столкнулись другие организации, заставили их усилить защиту данных при развитии бизнеса.

ИТ-специалисты стараются устранить проблемы защиты данных при помощи «латания дыр» различными решениями по кибербезопасности, но сталкиваются с практически невыполнимой задачей, так как эти системы редко бывают корректно сконфигурированы.

78% организаций используют более 50 различных решений для обеспечения кибербезопасности, 37% компаний используют более 100 таких решений. У организаций, где выявлены неправильно настроенные облачные сервисы, в прошлом году произошло 10 и более инцидентов с потерей данных.

59% организаций сообщили, что они столкнулись с целевой фишинговой атакой на учетные данные сотрудников с привилегированными облачными учетными записями. Самые распространенные типы неправильной настройки: учетные записи с избыточными привилегиями (37%); незащищенные веб-серверы и другие типы серверных нагрузок (35%); отсутствие многофакторной аутентификации при доступе к основным сервисам (33%).

Как никогда раньше организации переносят в облако все больше критически важных для бизнеса нагрузок. А растущее потребление облачных сервисов создает новые «слепые зоны» в безопасности, поскольку ИТ-подразделения и поставщики облачных услуг работают на тем, чтобы понять, где их индивидуальная ответственность за безопасность данных. Эта путаница ведет к тому, что отделы информационной безопасности испытывают сложности в попытках справиться с растущим ландшафтом угроз.

Почти 90% компаний уже используют «ПО как услугу» (SaaS), 76% – «Инфраструктуру как услугу» (IaaS), 50% организаций собираются перенести все данные в облако в течение следующих двух лет.

Модели совместной ответственности за безопасность создают путаницу. Только 8% руководителей служб информационной безопасности заявили, что полностью понимают модель совместной ответственности за безопасность.

70% ИТ-специалистов считают, что для защиты всей среды в публичном облаке требуется слишком много специальных инструментов. 75% ИТ-специалистов неоднократно теряли данные при использовании облачного сервиса.

Для решения проблем безопасности и преодоления недоверия поставщики облачных услуг и ИТ-подразделения должны работать вместе над формированием культуры «На первом месте – безопасность» (Security-First). Такая модель подразумевает найм, подготовку и удержание квалифицированных специалистов по информационной безопасности, а также постоянное улучшение процессов и технологий, помогающих устранять угрозы в условиях постоянно расширяющегося цифрового мира.

69% организаций сообщают, что директора по ИБ (CISO) реагируют на проблемы информационной безопасности постфактум и принимают участие в проектах использования публичного облака только после серьезного инцидента.

73% организаций имеют в штате директора по информационной безопасности с опытом работы в облаке или планируют нанять такого специалиста. Более половины компаний (53%) создали новую должность руководителя по безопасности бизнес-информации (Business Information Security Officer, BISO), который работает в сотрудничестве с директором по ИБ (CISO) и помогает интегрировать культуру безопасности в организации.

88% ИТ-специалистов полагают, что в течение следующих трех лет в большинстве облаков станет использоваться интеллектуальное и автоматическое внесение исправлений и обновлений для повышения безопасности.

87% ИТ-специалистов считают, что обязательным условием приобретения новых средств безопасности станет наличие у них возможностей искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (MO). Они обеспечат лучшую защиту от таких угроз, как мошенничество, вредоносное ПО и ошибки конфигурации.

«В течение последних двух лет перенос важной информации в облако показал свою перспективность. Однако использование разнородных инструментов и процессов обеспечения безопасности постоянно приводило к дорогостоящим конфигурационным ошибкам и утечкам данных. Впрочем, определенный прогресс здесь есть, – сказал Стив Дахеб, старший вице-президент по направлению Oracle Cloud. – Интеллектуальные инструменты с автономными возможностями помогают преодолеть недостаток квалификации. Траты на эти инструменты уже включены в дорожную карту бюджетных расходов на ближайшее будущее, а руководители высшего звена последовательно придерживаются принципа «на первом месте - безопасность», унифицируя разные направлений бизнеса».

«Бизнес находится в непростых условиях. Чтобы справиться с проблемами, он ускоряет перенос нагрузок и важных данных в облако для поддержки нового способа работы и оптимизации модели расходов. Это обнажает существующие уязвимости и создает новые риски, – отметил Тони Баффоманте, глобальный соруководитель и лидер направления служб кибербезопасности KPMG LLP в США. – Чтобы справиться с растущим уровнем угроз в новых условиях, директора по информационной безопасности (CISO) должны интегрировать безопасность в стратегии миграции в облако и поддерживать регулярное взаимодействие с бизнесом по вопросам безопасности».

Представленные в отчете данные собраны при помощи интернет-опроса 750 специалистов по кибербезопасности и ИТ из организаций и компаний частного и государственный секторов в Северной Америке (США и Канада), Западной Европе (Великобритания и Франция) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия, Япония и Сингапур) в период с 16 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г. Для участия в опросе отбирались только те респонденты, которые отвечают за оценку, приобретение и управление технологическими продуктами и услугами кибербезопасности и при этом хорошо знакомы с использованием публичного облака в своих компаниях.