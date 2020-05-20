«Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами

Специалисты компаний «Актив» и «Тионикс» успешно завершили испытания совместимости средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен» и Tionix VDI Connect. В частности, был протестирован «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash».

В ходе испытаний было установлено, что с устройства «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» успешно запускается доверенная среда с клиентом для доступа к инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Для доступа в инфраструктуре VDI используется двухфакторная аутентификация, а неизвлекаемые ключи для входа хранятся в защищенной памяти токена. Таким образом, «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» помогает защитить виртуальные рабочие столы от несанкционированного доступа. Испытания подтвердили, что «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» может быть использован для создания безопасной среды.

Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив», сказал: «Удаленный доступ — это возможность работать с ресурсами в любое время и из любой точки мира. Но одновременно это и новые угрозы, с которыми ранее не сталкивались сотрудники. На удаленке важно обеспечить безопасный доступ к сети и другим ИТ-ресурсам организации. Устройства "Рутокен" помогают сделать доступ к удаленным рабочим столам более защищенным благодаря двухфакторной аутентификации».

Алексей Бондарев, директор по развитию компании «Тионикс», сказал: «В период пандемии многим сотрудникам пришлось работать из дома, используя свои личные компьютеры и ноутбуки. Компания "Тионикс" предлагает с помощью программного продукта Tionix VDI работать на домашнем компьютере и иметь доступ к корпоративным информационным системам, к корпоративной сети. При этом все это делать в доверенной, прозрачной и стерильной среде. Решение не предусматривает закупки каких-либо больших инфраструктурных решений, что в текущих условиях позволяет экономить время и деньги. "Рутокен ЭЦП 2.0 Flash" помогает запустить операционную систему Tionix без рисков, потому что соответствует всем нормам по обеспечению информационной безопасности, которые существуют в нашей стране».

«Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» —устройство, сочетающее в себе всю функциональность сертифицированного средства криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0» с интегрированной управляемой Flash-памятью. Продукт предназначен для строгой двухфакторной аутентификации, электронной подписи и шифрования данных на неизвлекаемых ключах с возможностью безопасного хранения значительного объема данных. В устройстве аппаратно реализованы криптографические стандарты электронной подписи и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, а также симметричное шифрование по ГОСТ 28147-89.

Tionix VDI Connect — это программный продукт со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа в виртуальной инфраструктуре, рассчитанный для использования как в коммерческих компаниях, так и в государственных, обрабатывающих персональные данные до первого класса защищенности. Комплекс предназначен, в первую очередь, для пользователей российской облачной платформы Tionix, разработанной на базе Openstack. При этом применить комплекс защиты могут пользователи и других облачных платформ, построенных на базе виртуализации КVM.