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«Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют имена диджеев для распространения троянцев

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» обнаружила, что под видом треков, написанных известными диджеями, злоумышленники распространяют нежелательное и вредоносное ПО. Самыми популярными у злоумышленников в 2019 году оказались Дэвид Гетта, Алан Уокер, DJ Snake, Келвин Харрис и Мартин Гаррикс — имена именно этих диджеев фигурировали чаще других.

Под видом танцевальных треков распространялись установщики нежелательного софта, рекламное ПО (AdWare), а также различные семейства троянцев и майнеров. Так, примерно каждый пятый подобный файл (22%) представлял собой образец одного из семейств класса not-a-virus:Downloader. Такие программы навязчиво предлагают пользователям установить сторонний нежелательный софт ещё до того, как человек получает доступ к нужному ему файлу. Около 13% файлов относились к категории рекламных установщиков, которые скрытно могут скачать и инсталлировать в систему вредоносное или рекламное ПО.

«Злоумышленники следят за всеми трендами, в том числе музыкальными, и используют их в своих интересах. Если на устройстве пользователя вместо любимого трека окажется вредоносная программа или рекламный софт, он рискует лишиться ценных файлов или нарушить свою приватность, поэтому мы советуем скачивать файлы только из надёжных источников», — сказал Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Продукты «Лаборатории Касперского» успешно защищают от подобных угроз. Чтобы случайно не скачать вместо популярного трека вредоносную или нежелательную программу, эксперты рекомендуют: обязательно проверять и перепроверять даты официальных релизов: будьте осторожны, если предлагается скачать альбом или сингл до официального релиза, также стоит обращать внимание на то, как правильно пишутся названия композиций; скачивать аудиофайлы только с проверенных официальных сервисов с хорошей репутацией; использовать для всесторонней защиты от широкого спектра киберугроз надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud.

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