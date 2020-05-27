Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения

Citrix Systems, Inc. и Check Point Software Technologies анонсировали планы по упрощению развертывания и управления дополнительными межсетевыми экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, что даст предприятиям больше уровней информационной безопасности для защиты активов на уровне филиалов и за их пределами.

«Чтобы повысить производительность и видимость приложений, предприятия были вынуждены ускорить миграцию своих сетей в облако и расширить применение сервиса SaaS. Соответственно должны адаптироваться и технологии обеспечения информационной безопасности, — сказал Чалан Арас (Chalan Aras), вице-президент компании Citrix по сетям SD-WAN и интеллектуальному управлению трафиком. — Вместе с Check Point Software Technologies мы предлагаем продвинутое решение SD-WAN, которое защитит организации в процессе миграции рабочих мест и приложений».

Для защиты границы WAN Citrix использует комплексный подход, в котором встроенный функционал межсетевого экрана и граничной безопасности объединяется с продвинутыми облачными межсетевыми экранами от ведущих производителей. В результате организации получают гибкие варианты выбора для защиты филиалов.

Citrix и Check Point Software Technologies уже предлагают совместное решение на основе Citrix SD-WAN и Check Point CloudGuard. Планируемая интеграция Citrix SD-WAN с решениями Check Point CloudGuard Edge и Check Point CloudGuard Connect даст распределенным предприятиям еще больше возможностей с точки зрения простой и экономичной автоматизации и модернизации своих сетей.

«Подключение филиалов напрямую к облаку с помощью SD-WAN значительно увеличивает риски безопасности, — отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент Check Point Software Technologies по управлению и маркетингу продуктов. — Используя Citrix SD-WAN вместе с CloudGuard Connect и CloudGuard Edge, предприятия смогут защитить свои филиалы от новейших угроз Zero Day и Gen V с помощью технологий предотвращения и анализа угроз Check Point, занимающих высшие строчки рейтингов».

Применяя для унифицированного управления и контроля Citrix SD-WAN Orchestrator вместе с передовыми межсетевыми экранами Check Point следующего поколения, ИТ-организации получат ряд преимуществ. Они смогут усовершенствовать конфигурирование широкого спектра многоуровневых сервисов безопасности Citrix SD-WAN Orchestrator, доступных через облако Citrix Cloud; создавать и обеспечивать применение унифицированных политик контроля доступа для приложений и пользователей в сети и облаке; автоматизировать развёртывание Check Point CloudGuard Edge на устройстве Citrix 1100 в качестве виртуальной сетевой функции (virtual network function, VNF); упростить подключение к сервису Check Point CloudGuard Connect для унифицированного применения политик; сегментировать зоны безопасности для защиты пользователей, приложений и данных.