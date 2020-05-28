Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского продукта – DLP-системы Solar Dozor 7.2. Функциональность решения была серьезно расширена за счет модуля MultiDozor, который позволяет связывать все филиальные инсталляции Solar Dozor в единую систему с управлением из центра. MultiDozor ориентирован, в первую очередь, на крупный территориально распределенный бизнес и на органы государственной власти с их разветвленной структурой. С его помощью эти организации смогут существенно быстрее и эффективнее решать задачи внутренней безопасности.

Одной из ключевых проблем внутренней безопасности крупных предприятий с территориально-распределенной сетью подразделений является отсутствие видения общей ситуации и контроля безопасности в компании в целом. Все филиалы по сути являются единой организацией с едиными стандартами и политиками безопасности, однако DLP-система устанавливается отдельно в каждом из подразделений и, соответственно, осуществляет мониторинг по каждому филиалу в отдельности.

Модуль MultiDozor позволяет в режиме реального времени анализировать и обрабатывать данные о событиях внутренней безопасности как по компании в целом, так и по каждому из подразделений. В результате сотрудники службы ИБ головного офиса могут проводить сквозные расследования инцидентов в масштабе всей компании вне зависимости от степени децентрализации ИТ-инфраструктуры и пропускной способности каналов предприятия.

Кроме того, новый модуль предоставляет возможность вести централизованный мониторинг групп особого контроля с помощью единого досье с сотрудниками всех территориальных подразделений. В целом, в MultiDozor доступен такой же широкий набор аналитических срезов данных, что и в филиальных инсталляциях Solar Dozor. А возможность создания единой для всей компании политики с настройкой изменений под каждый филиал выгодно отличает данное решение от конкурирующих DLP-систем.

Гибкая настройка прав в модуле позволяет сохранить за представителями ИБ-служб на местах такие базовые функции, как, например, начальный уровень разбора событий безопасности, техническое обслуживание системы и т.п. Для решения более высокоуровневых задач – глубокого расследования инцидентов и проч. – возможно привлечение экспертов, территориально располагающихся в центральном офисе. Данная функциональность направлена на решение проблемы нехватки кадров и недостаточного уровня компетенций в ИТ и ИБ-подразделениях филиалов.

«Для нас реализация этого модуля представляла собой определенный технологический вызов. Позиции DLP-системы Solar Dozor традиционно особенно сильны в сегменте крупных предприятий, где выдвигаются высокие требования к надежности и отказоустойчивости систем. Обеспечить же бесперебойную работу территориально распределенной системы по всей стране с учетом возможной нестабильности каналов связи на местах, сохранив весь широчайший набор ее функциональности, – это очень серьезная задача. И я горжусь тем, что мы ее успешно решили», – сказала Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor.

В новой версии Solar Dozor 7.2 также получила развитие функциональность модуля анализа поведения пользователей Dozor UBA. Внесённые изменения являются естественным результатом практического применения модуля в компаниях разного масштаба и направлены на повышение удобства работы ИБ-специалистов с системой. В частности, при просмотре диаграмм динамики внутренней и внешней активности сотрудника теперь можно легко перейти к связанным с ними сообщениям. Это позволяет оперативно выявить аномалии и инциденты безопасности и начать расследование.

Кроме того, стало проще и быстрее получать из диаграмм данные о динамике активности сотрудника по отдельным интересующим ИБ-специалиста срезам. Так, на основе полученной от заказчиков обратной связи был переработан интерфейс вкладок «Активность» и «Популярность». Данные стали отображаться компактнее – теперь для оценки поведения сотрудника нужна минимальная прокрутка содержимого окна, что ускоряет визуальный анализ.

На диаграммах внутренней, внешней активности и популярности сотрудника появилась возможность двигать период, за который отображаются данные. Это позволяет в динамике оценить изменение поведения человека, выявить нарастающие негативные тенденции. Диаграммы были дополнены визуальными элементами, ускоряющими обнаружение значимых аномалий в поведении. А появившаяся возможность применять к диаграммам фильтры позволяет ИБ-специалисту сфокусироваться на интересующем его контенте в переписке сотрудника. В целом, благодаря доработанному интерфейсу вкладок в модуле Dozor UBA, теперь пользователю доступен для просмотра максимальный объем данных на одном экране.

Другие материалы рубрики

«Дыра» в Android позволяет воровать переписку с миллиардов устройств

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО

Discord внезапно начал красть пароли игроков

Московский сайт цифровых пропусков берет разрешение на отправку рекламы на 10 лет. Как так вышло?

Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами

Техника

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках