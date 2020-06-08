CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM

CyberART стал участником MSSP-программы Positive Technologies и теперь предоставляет услуги по подписке на базе системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM.

Оператор сервисов киберзащиты CyberART (входит в ГК Innostage) запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM. Сервисы ориентированы на широкий круг компаний, в том числе на финансовые и энергетические, на государственный сектор. Они помогают в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также в повышении безопасности информации во всех других ключевых компьютерных системах.

Одна из ключевых компетенций ГК Innostage — реализация проектов и сервисов по защите информации. CyberART предоставляет сервисы киберзащиты в рамках задач по мониторингу информационной безопасности и предотвращению киберинцидентов. Сотрудничество с Positive Technologies позволит специалистам группы компаний расширить спектр сервисов для клиентов. Важно, что компании-заказчики получат сразу несколько преимуществ: ежемесячно пополняемые правила обнаружения актуальных угроз в виде пакетов экспертизы в MaxPatrol SIEM; расширенную аналитику CyberART – обладая глубокими знаниями об инфраструктуре заказчиков, специалисты помогут адаптировать пакеты правил с учетом всех особенностей компании-клиента, что позволит выявлять даже сложные нетиповые компьютерные атаки и эффективно им противодействовать; решение задач по реализации требований регуляторов в соответствии с 187-ФЗ (Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»); гибкую модель лицензирования.

«При поддержке партнера мы расширяем сервисы нашего SOC в области мониторинга ― фундамента для построения эффективной защиты компании-заказчика. MSSP-сотрудничество с Positive Technologies обеспечивает нас гибкостью в работе с клиентами. В рамках проектов по информационной безопасности компании будут получать не только эффективную технологию, но и основанные на многолетней практике и опыте знания наших специалистов по контролю и мониторингу событий безопасности. Также в дополнение к нашему опыту мы сможем предоставить комфортную модель лицензирования от одного из ведущих вендоров на рынке кибербезопасности», ― сказал Айдар Гузаиров, директор ГК Innostage.

«Positive Technologies реализует программу MSSP-партнерства с 2017 г. Мы очень тщательно подходим к определению партнеров MSSP-программы. CyberART соответствует всем требованиям – компания имеет действующие сертификаты на техническую поддержку Maxpatrol SIEM и, самое главное, сертифицированных специалистов, отлично знающих, как наш продукт может решать задачи обеспечения безопасности клиентов», ― сказал Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России.

Группа компаний Innostage в рамках партнерства с компанией Positive Technologies также имеет специализации по PT Application Firewall ― инструменту для всесторонней защиты от веб-атак, а также по PT Industrial Security Incident Manager (системе управления киберинцидентами АСУ ТП).