«Сёрчинформ» вывела в облако защиту от утечек

«Сёрчинформ» объявила о том, что DLP-систему «Сёрчинформ КИБ» теперь можно развернуть на облачном сервере, чтобы не нагружать инфраструктуру компании.

С утечками информации и другими инцидентами ИБ по вине человеческого фактора сталкивается 91% российских компаний, но специальными средствами защиты – DLP-системами – оснащена только треть. Один из факторов, который тормозит внедрение защитных инструментов – высокие требования к IT-инфраструктуре. Компаниям недостаточно закупить системы безопасности: сначала необходимо приобрести сложное оборудование или перераспределить нагрузку между существующими элементами инфраструктуры. Это отнимает дополнительные ресурсы.

Чтобы бизнесу не приходилось выбирать между безопасностью, удобством и экономией средств, компания «Сёрчинформ» предложила свой флагманский продукт – DLP-систему «Сёрчинформ КИБ» – в формате облачного сервиса. DLP в облаке не требует наличия в компании специального оборудования: она собирает, обрабатывает и хранит данные в виртуальном пространстве. Это значит, что решение подходит компаниям с любым уровнем развития IT-инфраструктуры: крупному, среднему и малому бизнесу, который не имеет своего парка «железа», не может его расширить или хочет снизить нагрузку внутри корпоративного периметра.

В рамках услуги вендор предоставляет заказчику выделенный облачный сервер DLP с доступом через интернет. По желанию компания может сама выбрать облачного провайдера. Установка, настройка DLP и работа с системой происходят онлайн. Данные хранятся и обрабатываются в облаке. При этом заказчик получает помесячную подписку на лицензии ПО и пользование облачным сервером – это удобно, чтобы избежать крупных единовременных затрат на покупку системы.

«Большинство западных ИБ-вендоров уже начали переход на облачные решения, в том числе – на облачные серверы для DLP-систем. В России есть своя специфика, поэтому мы не копируем западную модель, а предлагаем комплексное, адаптированное решение – и бизнес проявляет интерес, у нас уже есть заказы, – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ». – Компании пришли к пониманию, что облака тоже могут быть безопасными. Крупные облачные провайдеры подчиняются жестким нормативам, предлагают дополнительные опции по защите данных, гарантируют конфиденциальность и в силу своего размера устойчивее к DDoS-атакам, чем отдельные заказчики. То есть и DLP в облаке защищены капитально: все данные с корпоративных ПК передаются в виртуальный дата-центр по защищенным каналам, а доступ к «ядру» системы имеет только заказчик».

Облачная DLP обладает полным функционалом: контролирует все каналы передачи информации, качественно анализирует трафик и предоставляет продвинутые инструменты для расследования инцидентов. Это позволяет эффективно предотвращать утечки информации, выявлять попытки корпоративного мошенничества и оценивать эффективность работы сотрудников.

На любом этапе внедрения работу с облачной DLP можно доверить профессиональному ИБ-аналитику на стороне вендора. При аутсорсинге информационной безопасности специалист установит и настроит систему, обеспечит ее работоспособность и возьмет на себя регулярный мониторинг инцидентов ИБ. Заказчик получит комплексную защиту без затрат на оборудование, ПО и содержание ИБ-отдела.