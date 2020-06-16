Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19

Эксперты Positive Technologies проанализировали кибератаки в I квартале 2020 г. и выяснили, что число киберинцидентов значительно выросло по сравнению с предыдущим кварталом. Около 13% фишинговых атак были связаны с темой COVID-19, и все больше операторов шифровальщиков требуют выкуп за неразглашение похищенной информации.

По данным исследования, в I квартале 2020 г. было выявлено на 22,5% больше кибератак, чем в IV квартале 2019 г. В течение квартала высокую активность проявляли 23 APT-группировки, атаки которых были направлены преимущественно на государственные учреждения, промышленные предприятия, финансовую отрасль и медицинские организации.

Как показал анализ, более трети (34%) всех атак на юридические лица с использованием ВПО составили атаки троянов-шифровальщиков. Эксперты отмечают, что некоторые операторы шифровальщиков создали собственные сайты, на которых публикуют похищенные у жертв файлы в случае отказа платить выкуп. Каждая десятая атака шифровальщиков была направлена на промышленность. При этом в начале года внимание многих специалистов по кибербезопасности привлек новый шифровальщик Snake, который умеет удалять теневые копии и останавливать процессы, связанные с работой промышленных систем управления.

Специалисты отмечают, что актуальность заражения вредоносным ПО растет. При этом киберпреступники не ограничиваются одним типом ВПО: используют многофункциональные трояны либо загружают на скомпрометированные устройства целый «букет» из различных зловредов. Чтобы предотвратить заражение, эксперты рекомендуют проверять вложения из электронных писем на предмет вредоносной активности с помощью решений класса sandbox.

По сравнению с последним кварталом прошлого года существенно выросла доля атак на госучреждения с использованием ВПО (81% против 66%) и методов социальной инженерии (79% против 66%). По мнению экспертов Positive Technologies, этому могла способствовать ситуация с эпидемией: многие злоумышленники рассылали в госучреждения разных стран письма с вредоносными вложениями на тему коронавирусной инфекции.

«Злоумышленники подхватили тему всеобщего беспокойства по поводу пандемии и стали использовать ее для фишинговых писем, — отметила аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — По нашим подсчетам, около 13% всех фишинговых рассылок в I квартале были связаны с темой COVID-19. Чуть менее половины из них (44%) пришлись на частных лиц, а каждая пятая рассылка была направлена на государственные организации».

«Рост числа фишинговых рассылок на тему COVID-19 наши эксперты фиксируют со второй половины января, — отметил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Алексей Новиков. — Эпидемией пользовались как для проведения массовых вредоносных кампаний, так и для сложных целенаправленных атак (APT-атак). Под видом официальной информации о статистике заражений, мерах профилактики и вакцине, рассылаемой якобы от имени государственных органов и медицинских учреждений, в I квартале распространялось вредоносное ПО Emotet, Remcos, AZORult, Agent Tesla, LokiBot, TrickBot и множество других троянов. Рассылки писем с вредоносными вложениями на тему эпидемии проводили группы TA505, Hades, Mustang Panda, APT36, SongXY, а также южнокорейская группировка Higaisa».