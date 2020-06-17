Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«Лаборатория Касперского»: в период самоизоляции число веб-атак на геймеров выросло на 54%

Как показала статистика «Лаборатории Касперского», в апреле 2020 г. количество ежедневных попыток перейти на зараженные сайты, эксплуатирующие игровую тему, в мире выросло на 54% по сравнению с январем. Чаще всего злоумышленники использовали название игры Minecraft, чтобы привлечь внимание пользователей. Оно фигурировало в более чем 130 тыс. атак. Кроме того, в топ-3 эксплуатируемых названий вошли Counter Strike: Global Offensive и The Witcher 3.

Также использовалось название одной из самых популярных игровых платформ — Steam. Число попыток переходов на фишинговые страницы с отсылками к ней в апреле выросло на 40% по сравнению с февралем.

Приманками для пользователей также становились обещания бесплатных версий популярных игр, обновлений и расширений, а также читов. По ссылкам распространялись разные типы вредоносного ПО — от программ для кражи паролей до вымогателей и майнеров.

«Для атак на геймеров злоумышленникам не нужно изобретать технически сложные атаки, пользователи сами выполняют их работу, когда хотят скачать пиратские версии игр или найти читы, помогающие их пройти», — сказала Мария Наместникова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Сегодня многие работают из дома и все чаще возникают ситуации, когда пользователи используют одно и то же устройство для входа в корпоративную сеть и для игр. Вот почему мы рекомендуем быть особенно внимательными: рискованные действия ставят под угрозу не только личные, но и корпоративные данные и деньги. Если есть возможность играть и работать с разных устройств, лучше все же разделять эти активности», — отметил Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой кибератаки, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: использовать для защиты игрового аккаунта сложные длинные пароли и, где это возможно, двухфакторную аутентификацию; помнить о том, что злоумышленники часто используют для распространения вредоносного ПО читы и пиратские копии видеоигр; использовать защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud, которое умеет распознавать киберугрозы, блокировать фишинговые сайты и предотвращать переходы на вредоносные страницы; не выключать защитное решение в процессе игры. Чтобы оно потребляло меньше ресурсов, можно включить специальный игровой режим.