Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации

МКУ «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» (МКУ «ЦИТ») реализовал защиту государственной информационно-коммуникационной инфраструктуры города от утечек данных. Техническим решением стало внедрение DLP-системы Solar Dozor во всех структурных подразделениях администрации Якутска.

Учредителем МКУ «ЦИТ» является окружная администрация города Якутска. Одна их основных задач Центра – обеспечение безопасности местных государственных информационных ресурсов от различных угроз. Для защиты от утечек был выбран базовый модуль Dozor Core, отвечающий за реализацию основных функций системы Solar Dozor – фильтрации и хранения данных, поиска и управления событиями и инцидентами информационной безопасности, а также механизмов ведения досье персон. Кроме того, организация использует модули-перехватчики почтового и сетевого трафика, мониторинга активности сотрудников на рабочих станциях, инспектирования файловых хранилищ на предмет нарушения правил хранения конфиденциальной информации.

Первоочередной задачей, которую заказчик успешно решил после старта использования системы, стал полный контроль над перемещением и хранением документов ограниченного доступа с помощью анализа потоков данных и инвентаризации сетевых и локальных файловых хранилищ. Кроме того, внедрение Solar Dozor позволило МКУ «ЦИТ» выполнить требования регуляторов по защите государственных информационных систем в части мониторинга результатов регистрации событий безопасности и реагирования на них.

«Еще на стадии пилотной эксплуатации мы отметили для себя высокую эффективность системы с точки зрения выявления инцидентов, простые интерактивные отчеты в реальном времени по всем метрикам и каналам, удобные инструменты работы с событиями и персонами. Ощутимым преимуществом является и высокая производительность решения», – отметила Бравина Аграфена Власьевна, начальник отдела технической защиты информации МКУ «ЦИТ».

В дальнейшем МКУ «ЦИТ» планирует взять на вооружение модуль Dozor Dossier для продвинутой аналитики персон и расследования инцидентов информационной безопасности.

Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor «Ростелеком-Солар» сказала: «Мы постоянно совершенствуем наше решение как с точки зрения функциональности, так и в направлении повышения удобства и простоты его использования, учитывая пожелания заказчиков к предыдущим версиям. Максимальная ориентация на задачи наших клиентов повышает востребованность системы – в том числе среди органов государственной власти и госструктур».