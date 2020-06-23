Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Расследование Group-IB: более $1,5 миллионов заработал русскоязычный хакер на продаже доступа к корпоративным сетям

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила аналитический отчет «Fxmsp: невидимый бог сети», раскрывающий предположительную личность одного из самых активных продавцов доступов в корпоративные сети компаний, предоставлявшего свои услуги в даркнете около трех лет. За это время он скомпрометировал порядка 135 компаний в 44 странах мира. По минимальным оценкам прибыль Fxmsp за период его активности могла составлять $1,5 млн (около 100 млн руб.). Материалы по установлению предположительной личности Fxmsp переданы в международные правоохранительные органы.

Несмотря на то, что Fxmsp упоминался в публичных источниках, Group-IB впервые подробно описали ход расследования и факты, не обнародованные ранее. Не исключено, что он продолжает свою деятельность по взлому сетей компаний и все еще представляет опасность. Учитывая это, Group-IB публикует отчет, содержащий не только данные о инструментах и тактике Fxmsp, но и свои рекомендации по защите, чтобы предотвратить новые киберпреступления.

Исследуя активность на хакерских форумах более 17 лет, эксперты Group-IB Threat Intelligence начали фиксировать рост предложений, связанных с продажей доступов к корпоративным сетям, начиная с 2017 г. – с появления на хакерской сцене Fxmsp. На тот момент форумы, в основном, наводняли предложения по доступам к взломанным сайтам, единичным серверам, учетным записям. Во второй половине 2017 г. в «элитной» нише продаж доступов в корпоративные сети самым заметным игроком и абсолютным лидером по числу лотов был продавец с никнеймом Fxmsp. Со временем он создал новый тренд в андеграундном сообществе, сделав продажу доступов не товаром, а сервисом — с обеспечением привилегированного доступа в сети компаний-жертв для своих клиентов. Основная активность Fxmsp пришлась на 2018 г. После чего ниша некоторое время пустовала, а с начала 2019 г. у киберпреступника появились последователи, которые сегодня ведут активную деятельность в андеграунде, взяв на вооружение техники Fxmsp. По данным исследования Group-IB, с начала 2020 г. порядка более 40 киберпреступников промышляют «ремеслом» Fxmsp на андеграундных форумах. Всего за это время было выставлено более чем 150 лотов по продаже доступов в корпоративные сети компаний различных отраслей.

Отчет Group-IB прослеживает деятельность Fxmsp с первой регистрации на андеграундном форуме, зафиксированной системой Group-IB Threat Intelligence, до его исчезновения с хакерских площадок. Fxmsp не специализировался на компрометации конкретных компаний. Топ-3 его жертв составляют госорганизации, провайдеры ИТ-сервисов и ритейл. Среди атакованных Fxmsp компаний была и «крупная рыба»: так, четыре из них входят в рейтинг Global 500 | Fortune за 2019 г. В послужном списке Fxmsp присутствуют банки, ТЭК, телекоммуникационные операторы, а также организации энергетического сектора. Одна из них летом 2020 г. пострадала от атаки шифровальщика. К этому времени сервисы от Fxmsp не предлагались в андеграунде уже 8 месяцев.

Данные, полученные в ходе исследования с использованием системы Group-IB Threat Intelligence, позволили выявить инструменты, которые использовал Fxmsp для компрометации компаний, определить – с большой степенью точности – число его жертв, а также установить предполагаемую личность киберпреступника. Отчет Group-IB поэтапно раскрывает, как из рядового пользователя даркнета, начинавшего с майнинга криптовалюты, менее чем за три года русскоязычный хакер Fxmsp, по самым скромным подсчетам, заработал около $1,5 млн – и это без учета продаж в «привате», лотов без указания цены, а также повторных продаж доступов в сети компаний-жертв.

Вместе со своим сообщником под ником Lampeduza, взявшим на себя рекламу и сопровождение всех сделок, в период с октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. они выставили на продажу доступы в 135 компаний из 44 стран мира, включая США, Россию, Англию, Францию, Италию, Нидерланды, Сингапур, Японию, Австралию и многие другие. Несмотря на негласный закон в андеграундной среде не работать «по РУ», Fxmsp продавал два лота по российским жертвам, за что был забанен модераторами форума, но это не остановило преступника.

Своим названием отчет Group-IB обязан одному из рекламных постов Lampeduza. Завоевав авторитет в андеграундной среде, группа обзавелась постоянными клиентами. Lampeduza привлекался лишь на стадии монетизации, в то время как Fxmsp занимался всеми этапами атаки, включая сканирование IP-диапазона в поисках открытого порта RDP 3389, брутфорс, закрепление в сети и установку бэкдоров.

Никнейм Fxmsp стал широко известен в мае 2019 г. в связи с появлением в СМИ новости о получении доступа в защищенные сети трех ведущих антивирусных компаний. Одна из них позже частично признает факт доступа, оценивая его как некритичный. К моменту появления скандальной новости, Fxmsp фактически закончил свою «публичную» деятельность. Однако до сих пор наиболее плодовитый «продавец доступов» вероятнее всего остается на свободе, представляя угрозу для компаний широкого диапазона отраслей независимо от того, в какой стране они находятся.

«Продажа доступа к корпоративным сетям все еще остается достаточно редкой услугой которая доступна на ограниченном числе андеграундных ресурсов, в основном российских, — сказал Дмитрий Волков, СTO Group-IB, — От деятельности Fxmsp пострадали более 130 организаций по всему миру, он является одним из наиболее опасных преступников в своей среде, возможно, до сих пор продолжающим свою деятельность. Мы хотим, чтобы наше исследование позволило ускорить обнаружение и задержание преступника, скрывающегося под ником Fхmsp и лиц, работающих с ним, и повлияло на снижение количества желающих быть его последователями. Именно поэтому мы приняли решение передать расширенную версию отчета международным правоохранительным органам и обнародовали имеющиеся материалы об инструментах и тактике Fxmsp, показав, как можно обеспечить защиту от подобных атак».