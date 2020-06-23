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ВТБ предупредил о появлении мошеннических сайтов-двойников

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ВТБ в июне 2020 г. зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, интерфейс которых напоминает банковские. В службу поддержки обратились пользователи, которые при поисковых запросах о входе в личный кабинет интернет-банка, помимо официальной страницы, увидели в выдаче фейковые сайты, маскирующиеся под порталы банков. В январе-мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений.

Как отличить официальный сайт интернет-банка ВТБ от двойников-мошенников: в адресной строке перед названием официального сайта «ВТБ Онлайн» при нажатии мышкой на ссылку указано https://. Эти символы обозначают, что соединение с банком безопасно и происходит по зашифрованному протоколу связи; правильный адрес сайта – online.vtb.ru, слова разделены точками.

В банке также обращают внимание, что если при переходе по ссылке на сайт браузер предупреждает об опасности и вероятности возможной кражи денег, рекомендуется закрыть вкладку и не вводить на данной странице никакие данные. Во многих браузерах встроена антивирусная защита, которая предупреждает посетителей об опасности перехода по сомнительным ссылкам.

Также вы можете перейти в интернет-банк «ВТБ Онлайн» с официального сайта банка.

«Забота о финансовой безопасности наших клиентов, наряду с удобством использования интернет-банка, является приоритетом в нашей работе, – сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ. – Мы рекомендуем нашим пользователям всегда быть бдительными и внимательно проверять адрес сайта, которым они пользуются в интернете, не доверяя подозрительным порталам. На официальном сайте ВТБ вы всегда найдете корректную ссылку нашего интернет-банка, либо можете воспользоваться мобильным приложением "ВТБ Онлайн", которое доступно в App Store и Google Play».

По словам Никиты Чугунова, ВТБ на постоянной основе работает над дополнительными возможностями для обеспечения безопасности данных клиентов. В 2019 г. банк запустил сервис блокировки входящих номеров телефонов, которые совершаются мошенниками. Кроме того, банк разрабатывает сервис проверки подозрительных сайтов, который поможет клиентам избежать использования фейковых порталов.

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