Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Fortis и Positive Technologies подписали дистрибьюторское соглашение

Fortis, специализирующаяся на дистрибуции решений и услуг в сфере информационной безопасности и защиты данных, и Positive Technologies — эксперт в области противодействия актуальным киберугрозам, подписали соглашение о дистрибуции. Согласно условиям соглашения, Fortis через свою партнерскую сеть на территории России будет заниматься поставками и продвижением сканера уязвимостей XSpider.

Основная задача сканера XSpider состоит в обнаружении уязвимостей в сетевых ресурсах до того, как это сделают злоумышленники. Решение определяет компоненты сети, сканирует сеть на наличие уязвимостей и выдает четкие и понятные рекомендации по их устранению. XSpider поможет провести инвентаризационное сканирование сети и отследить все новые подключенные устройства, проверить сеть на уязвимости и выявить, насколько легко злоумышленнику проникнуть в нее через удаленные ресурсы, просканировать веб-ресурсы и выявить актуальные угрозы для онлайн-бизнеса.

XSpider является востребованным решением в компаниях государственного, промышленного и финансового сектора, медицинских услуг и здравоохранения, мобильных технологий и телекоммуникаций, компаний топливно-энергетического комплекса.

«Сегодня ситуация в мире вынуждает многие компании экстренно переводить персонал на удаленный режим работы. В этой связи подразделения, отвечающие за информационную безопасность и обеспечение работы ИТ-инфраструктуры, сталкиваются с новыми вызовами: сотрудники компаний работают, используя разнообразные устройства доступа к корпоративным сервисам вне корпоративного периметра, — сказал Константин Монахов, генеральный директор Fortis. — Сейчас нужно провести большой комплекс мер, выработать процессы удаленного взаимодействия, внедрить новые технологии. Мобильные устройства удаленных сотрудников должны быть эффективно и оперативно включены в корпоративные процессы управления уязвимостями. ХSpider может выступить технологичным, экономически оправданным, не требующим сложного экспертного сопровождения решением, которое обеспечит мониторинг уязвимостей и даст возможность быстро на них реагировать».

«XSpider широко известен на отечественном рынке с начала 2000-х и за прошедшие годы зарекомендовал себя как эффективный сканер безопасности. Сегодня уровень понимания бизнесом значимости информационной безопасности вырос в разы, и использование сканера безопасности входит в обязательный "гигиенический" минимум в области ИБ, а в условиях массовой трансформации бизнеса и перехода к новой, удаленной модели работы это вдвойне актуально, ― отметила Оксана Полякова, директор по работе с партнерами Positive Technologies. ― Fortis ― новый игрок на дистрибьюторском рынке, однако это коллектив профессионалов, обладающих высоким уровнем компетенции в области дистрибуции ПО. Мы уверены, что сотрудничество с командой Fortis позволит нам сделать XSpider еще более доступным для использования на российском рынке, повышая тем самым общую защищенность отечественных компаний».

«Мы рады начать тесное сотрудничество с командой Positive Technologies и продвигать технологии в области сканирования уязвимостей на российском рынке, — сказал Константин Монахов. — Благодаря персональному и фокусному подходу к каждому партнеру и каждому проекту мы видим большой потенциал по активации продаж технологий Positive Technologies».