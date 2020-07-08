Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode

«АМТ-груп» объявила о расширении продуктовой линейки устройств однонаправленной передачи данных АМТ Infodiode. К заказу теперь доступен аппаратный комплекс в новом форм-факторе – АК АМТ Infodiode Mini в компактной конфигурации. Устройство в новом форм-факторе сохраняет все основные характеристики стандартного АК АМТ Infodiode.

Использование АК АМТ Infodiode Mini обеспечивает защиту от внешнего воздействия с целью нарушения целостности и доступности информации и обеспечивает высокий уровень изоляции информационных систем. При этом сохраняются возможности информационного обмена и функционирования бизнес-процессов. Безопасность обеспечивается на аппаратном уровне, исключая любую возможность реализации атакующих информационных воздействий на уровне программного обеспечения.

В связи с постоянно увеличивающимся количеством киберугроз все больше и больше организаций и предприятий применяют однонаправленные технологии передачи данных для предотвращения атак через системы управления критической инфраструктурой. При этом значительная часть подобных задач требует для их решения применения малогабаритных устройств вместо классических для монтажа в стойку. Предприятия различных отраслей – энергетической, нефтегазовой, транспортной, ЖКХ и др. – широко используют устройства для монтажа на DIN-рейку, а также настольные варианты.

Основными областями применения АК АМТ Infodiode Mini являются: однонаправленный обмен информацией для сетей различного уровня критичности через публичные сети; безопасная передача данных из критически важных систем для последующего анализа на специализированных системах ИБ и системах мониторинга; безопасная запись с датчиков и камер наблюдения на серверы, расположенные в защищенном сегменте сети; защищенная трансляция аудио-видео контента, передача сообщений и сигналов оповещения с мобильных устройств, в том числе по беспроводным каналам связи; выгрузка журналов событий для последующей корреляции в системах SOC и СОПКА.

«АМТ-груп» разработала первое устройство АМТ Infodiode в 2015 г. На сегодняшний день аппаратные и аппаратно-программные комплексы АМТ Infodiode применяются при реализации проектов защиты систем АСУ ТП, объектов КИИ, КВО, закрытых сегментов сетей государственных и коммерческих предприятий.

Помимо этого, «АМТ-груп» развивает партнерскую сеть для продвижения продукта на рынок.