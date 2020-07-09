Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Аналитика Avast: во время карантина использование программ-шпионов по всему миру увеличилось на 51%

Согласно исследованию Avast Threat Labs, использование сталкерских приложений, которые нарушают конфиденциальность, значительно выросло

Avast разработчик решений в области цифровой безопасности и решений защиты, обнаружил, что использование шпионских программ (в том числе и тех, которые установлены незаметно от пользователя) в мире увеличилось на 51% в период карантина в марте-июне по сравнению с январем-февралем 2020 г. В России с марта 2020 г. Avast защитил более 1094 пользователей от шпионских приложений, при этом их ежемесячный средний рост составил 2% по сравнению с первыми двумя месяцами этого года.

Stalkerware (шпионское, сталкерское) –– неэтичное программное обеспечение, которое позволяет людям отслеживать местоположение другого человека, получать доступ к его личным фотографиям и видео, перехватывать электронные письма, текстовые сообщения и сообщения в мессенджерах, например, в таких как WhatsApp и Facebook, а также прослушивать телефонные звонки и делать скрытые записи разговоров через интернет.

Растущие онлайн-угрозы были выявлены Avast на фоне роста насилия в семьях во время карантина, которое исполнительный директор «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука назвала «теневой эпидемией» коронавируса.

Команда Avast Threat Labs выявила рост этой онлайн-угрозы на фоне роста физического насилия в семьях во время карантина –– например, директор кризисного центра «Анна» в России сообщила, что число обращений в кризисные центры от пострадавших от домашнего насилия увеличилось в марте на 25%. В мае 2020 г. количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 74% по сравнению с февралем.

Увеличение числа подключенных устройств и доступность скрытых шпионских приложений –– еще один способ для злоумышленников контролировать своих жертв, которые не смогли покинуть свой дом из-за режима карантина.

«Stalkerware –– растущая категория вредоносных программ, которая имеет беспокоящие, опасные последствия, –– сказала Джайя Балу, директор по ИТ-безопасности Avast. –– В то время как программы-шпионы и инфостилеры стремятся похитить личные данные, программа-шпион крадет свободу жертвы, как физически, так и онлайн. Как правило, такие программы тайно устанавливают на смартфоны ревнивые супруги, бывшие партнеры, заинтересованные родители, иногда даже друзья –– программа-преследователь отслеживает физическое местонахождение жертвы; сайты, которые жертва посетила в интернете; ее сообщения и телефонные звонки, подрывая личные права человека на свободу, в том числе и онлайн. Мы выдели сообщения, что по всему миру в период карантина увеличилось количество случаев бытового насилия в семьях. Аналогичную ситуацию мы видим в цифровом мире. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы защитить наших пользователей от подобных растущих угроз».

Примечательно, что среди всего спектра сталкерского ПО Avast также обнаружил ряд приложений, с темой COVID-19, которые были предназначены для шпионажа за пользователями. Они собирали больше информации, чем требовалось для их функционирования.

Увеличение шпионского программного обеспечения с марта 2020 г. не ограничивается только Россией. Avast защитил более 43 тыс. пользователей от подобных вредоносных программ по всему миру. Например, в Соединенных Штатах подобные программы были нацелены на 3531 пользователя, 1648 во Франции и 3048 в Бразилии.

Смартфоны часто остаются незащищенными их пользователями. По данным Pew Research, более четверти мобильных пользователей не имеют никакой защиты от блокировки экрана на своих смартфонах, и чуть более половины не используют ни отпечатки пальцев, ни PIN-коды для обеспечения конфиденциальности своих устройств. Это позволяет подозрительному партнеру (или родителям) незаметно установить шпионское приложение. Не давайте свой разблокированный телефон кому-либо даже на небольшое время, если не уверены в его намерениях. Установка сталкерского приложения может занять менее минуты.

Хороший мобильный антивирус будет рассматривать шпионское ПО как PUP ––потенциально нежелательную программу, и даст вам возможность удалить его. Мобильный продукт для обеспечения безопасности, например, такой как Avast Mobile Security, будет защищать ваше мобильное устройство от шпионских и других вредоносных программ и приложений.

Если ваши отношения уже ухудшились, или вы боитесь, что они развиваются в этом направлении, нужно понимать, что вы подвергаетесь большой вероятности, что на ваш смартфон установят шпионские приложения. В этом случае даже безобидное общение и встречи с друзьями могут стать причиной физического насилия. При этом если вы попытаетесь удалить шпионское приложение, ваш партнер будет оповещен об этом. Если ваши отношения уже на этой стадии, Avast рекомендует обратиться за помощью в организацию по типу Safe Escape. В России, например, это кризисные центры «Анна», «Китеж», «Верба» и многие другие.

Кризисные центры поддерживают жертв домашнего насилия и жестокого обращения, дают им ценную информацию, а также могут помочь с вопросами личной, физической и онлайн безопасности. Если вы подозреваете, что на вашем устройстве стоит шпионское приложение, не используйте его для обращения в службу поддержки. Если возможно, лучше использовать анонимное устройство –– например, общественный компьютер (в библиотеке, например) или телефон друга, чтобы не предупреждать преследователя.