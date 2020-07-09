Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Eset: вредонос Evilnum похищает платежные данные компаний и их клиентов

Безопасность Стратегия безопасности Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила шпионскую программу Evilnum, нацеленную на финтех-компании и их клиентов.

Evilnum похищает конфиденциальные данные: информацию о кредитных картах клиентов и документы, удостоверяющие личность; электронные таблицы и документы со списками клиентов, сведениями об инвестициях и торговых операциях; внутренние презентации; лицензии на программное обеспечение и учетные данные для торгового программного обеспечения/торговых платформ; учетные данные электронной почты. Преступники также могут получить доступ к информации, связанной с ИТ-инфраструктурой, например, конфигурации VPN.

Атака включает следующие этапы. Пользователь получает e-mail со ссылкой на Google Drive, по которой можно скачать ZIP-файл. В нем хранится несколько LNK-файлов (ярлыков), которые извлекают и запускают вредоносный компонент JavaScript при отображении документа-приманки. Документы-приманки, в свою очередь, маскируются под безобидные.

Документы, используемые в качестве приманок, как правило, представляют собой фотографии кредитных карт, документов, удостоверяющих личность, или счетов с подтверждением адреса, так как многие финансовые учреждения требуют предоставить что-то из этого от своих клиентов.

Компонент JavaScript может развернуть другие вредоносные программы.



Другие материалы рубрики

Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков

Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров

Система слежки за россиянами, инфицированными COVID-19, заработает по новым правилам

Число устройств интернета вещей утроится к 2030 году

Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»

Найден способ воровать биткоины из популярных криптокошельков

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live