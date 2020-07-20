Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«Инфотекс» завершила полный цикл сертификации ViPNet Coordinator KB 4

«Инфотекс» сообщает о завершении сертификации ФСБ России нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator KB 4.

К ранее полученным сертификатам по требованиям к средствам криптографической защиты информации класса KB добавился сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности.

Шлюзы безопасности могут быть использованы для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти Российской Федерации.

Модельный ряд ViPNet Coordinator KB 4 представлен в четырех исполнениях (KB100, KB1000, KB2000 и KB5000), что позволяет выбрать оптимальное решение для организации защищенного подключения филиалов компаний и небольших удаленных офисов к ЦОДам и к корпоративной инфраструктуре.

Преимущества ViPNet Coordinator KB 4: высокая скорость шифрования (до 4,5 Гбит/с); шифрование трафика на сетевом (L3) и канальном уровне (L2) модели OSI; построение защищенных каналов связи как Site-to-Site VPN, так и Multi Site-to-Site VPN; возможность создания кластера горячего резервирования (кроме исполнения KB100); экстренное удаление ключевой информации по нажатию специальной аппаратной кнопки; защита от вскрытия корпуса и недоверенной загрузки; поддержка работы в современных мультисервисных сетях связи без ограничений по совместимости.

Сертификат соответствия № СФ/525-3853 действителен до 01.04.2023.