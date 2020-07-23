Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке

Безопасность Стратегия безопасности Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«КРОК Облачные сервисы» стал первым российским облачным провайдером, подключившимся к новой партнерской программе Veritas, разработчика решений для защиты и управления данных. По условиям программы бизнес-юнит ИТ-компании «КРОК» будет предоставлять сервисы, в том числе решение для резервного копирования NetBackup, по подписке. За счет новой схемы использования систем клиенты смогут сэкономить до 30% на CAPEX и до 40% на облачные услуги.

Раньше пользователи продуктов Veritas в России приобретали права на лицензии в собственность, что значительно увеличивало первоначальные затраты на развертывание инфраструктуры в облаке. После запуска нового сервиса клиенты могут гибко управлять отчислениями. Например, используя NetBackup, они будут резервировать ровно столько систем, сколько необходимо в данный момент, и самостоятельно определять срок длительности услуги. Подобная схема востребована компаниями, которые предпочитают строго контролировать затраты на сервисы и гибко подходят к управлению инфраструктурой.

Сервис резервного копирования по подписке может быть использован при реализации нескольких сценариев: для резервирования данных, уже размещенных в публичном облаке КРОК, для создания резервной площадки на базе Облака КРОК и в составе мультиоблачной инфраструктуры, которая включает в себя IaaS, аренду выделенного оборудования и локальные ресурсы клиентов.



Другие материалы рубрики

США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года

Таинственные хакеры с чувством юмора по неведомым причинам массово уничтожают базы данных

Windows 10 можно поломать с помощью ее собственного магазина приложений

Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live