Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»

«Ростелеком» завершил проект по внедрению в систему ПАО КБ «Центр-инвест» комплекса программно-аппаратных средств, которые повышают надежность передачи биометрических данных клиентов. Система полностью соответствует требованиям Центрального Банка России и другим национальным стандартам по обеспечению защиты информации.

«Во время запуска Единой биометрической системы в 2018 г. для работы защищенных каналов связи было достаточно программных комплексов. Однако сфера кибербезопасности – одна из самых быстро развивающихся: количество рисков и угроз множится каждый день, а системы безопасности устаревают. Сейчас на долгосрочную перспективу внедряются программно-аппаратные комплексы шифрования с повышенной криптостойкостью. Мы модернизируем свою систему защиты клиентских данных, интегрируя новейший модуль с аппаратными системами шифрования криптоканалов», – отметил Юрий Богданов, директор по инновациям банка «Центр-инвест».

Сдать биометрию в банке «Центр-инвест» может любой желающий. Процесс регистрации клиента в базе и снятия биометрических данных займет не более пяти минут. Сотрудник банка при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (если клиент не зарегистрирован на портале Госуслуг) и с помощью специального оборудования снимет необходимые биометрические данные: сфотографирует и запишет голос.

Хранение персональных данных обеспечивает «Ростелеком» как оператор ЕБС. При этом биометрические данные находятся отдельно от паспортных: в функционал банков при взаимодействии с системой входит только сбор, защищенная передача и верификация данных.

Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, при этом обеспечивает соблюдение всех необходимых требований безопасности. 22 февраля 2018 г. распоряжением Правительства России Владимира Путина № 293-р «Ростелеком» назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.