Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Avast усилила защиту от атак вымогателей в бесплатных и премиальных антивирусах

Avast выпустила новые версии своих решений безопасности, направленных специально для защиты от недавнего роста вымогателей по всему миру, связанного с пандемией COVID-19. Avast добавил функцию Ransomware Shield к своему бесплатному антивирусу Avast. Ранее эта функция была доступна только в платной версии антивируса Avast Premium Security. Также для Avast Premium Security компания представила совершенно новый Remote Access Shield.

В последние годы компания Avast отслеживала рост атак, использовавших протокол удаленного рабочего стола (RDP). Этот протокол применяется для проведения широко распространенных атак с программами-вымогателями. В марте 2020 года, в пик пандемии, Avast наблюдал увеличение этих атак во всем мире на 20%. Из-за того, что миллионы людей по всему миру ежедневно использовали RDP для удаленного доступа к своей бизнес-сети, этот инструмент стал очень активно использоваться злоумышленниками.

Чтобы усовершенствовать существующую технологию обнаружения угроз, Avast представил дополнительный уровень, который обеспечивает защиту файлов от вымогателей и других вредоносных программ, пытающихся изменить файлы. Ransomware Shield не дает вымогателям и другим ненадежным программам изменять, удалять или шифровать личные фотографии и файлы в защищенных папках. Эта функция защищает изображения, документы и другие папки от любых несанкционированных изменений.

Дополнительные обновления, которые теперь стали частью Avast Free Antivirus, включают упрощенную защиту USB-накопителей –– теперь Avast предложит пользователям сканировать USB-накопители при их подключении к компьютеру; лучшую защиту от ботнетов –– улучшенный Web Shield предотвращает подключение вредоносных программ к вредоносным серверам через устройство пользователя.

Чтобы устранить уязвимости удаленного рабочего стола, Avast добавил функцию Remote Access Shield для пользователей Avast Premium Security. Remote Access Shield защищает личные данные.

Remote Access Shield позволяет выбрать, кто сможет получать удаленный доступ к защищенному компьютеру: теперь пользователи могут определять, какие конкретные IP-адреса или диапазоны IP-адресов могут получить доступ к их компьютеру, а Avast заблокирует все другие IP-адреса. По умолчанию RAS уже блокирует IP-адреса, которые кажутся недопустимыми.

Remote Access Shield автоматически блокирует любые атаки методом перебора, которые пытаются взломать учетные данные защищенного компьютера.

Remote Access Shield автоматически блокирует соединения, пытаясь использовать эксплойты удаленного рабочего стола, такие как BlueKeep, чтобы получить контроль над защищенным компьютером.

Remote Access Shield автоматически блокирует подключения к удаленному рабочему столу с опасных IP-адресов.

«На протяжении самоизоляции по всему миру, Avast отслеживал новые и растущие угрозы, которые появлялись из-за массовой удаленной работы, сказал Михал Пехоучек, технический директор Avast. –– Мы наблюдали за ростом числа атак через RDP –– это стало еще одной проблемой для людей, пытающихся работать и учиться через Интернет. Каждый имеет право на безопасность в сети, поэтому мы расширили нашу бесплатную антивирусную систему, которой пользуются миллионы людей во всем мире, и предоставили дополнительные уровни защиты».