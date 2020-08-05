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Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»

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В условиях пандемии мировому рынку пришлось в кратчайшие сроки переводить бизнес-процессы на онлайн платформы. Экстренный переход мог спровоцировать образование «дыр» в системе информационной безопасности любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline.

«Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организации. В рамках этого пакета услуг специалисты Softline и входящие в группу специалисты «Инфосекьюрити» проведут проверку высокотехнологичного оборудования, рабочих машин и каналов информации, через которые работает заказчик, а также внутреннего и внешнего периметров, включая серверы доступные через интернет. По завершению анализа для заказчика будет сформирован отчет с полным списком найденных уязвимостей и рекомендациями по их устранению.

Отличительной особенностью «Базового анализа защищенности инфраструктуры» компании Softline является возможность в течение 30 дней после завершения анализа воспользоваться бонусным предложением: провести бесплатную повторную проверку инфраструктуры, которая покажет, насколько качественно проделана работа по устранению критических недостатков инфраструктуры в соответствии с рекомендациями команды Softline. В случае повторного обнаружения не устраненных уязвимостей, эксперты помогут подобрать оптимальный пакет услуг, подходящий под требования заказчика.

Таким образом, после устранения уязвимостей клиент получит не только оценку защищенности инфраструктуры на предмет наличия наиболее известных уязвимостей (около 80% всех успешных хакерских атак), но и проверку парольной политики, рекомендации по устранению найденных уязвимостей и бесплатную возможность проведения повторной проверки после первого исправления уязвимостей.

За счет небольшой стоимости, эта услуга подойдет как заказчикам с небольшим бюджетом, выделяемым на информационную безопасность, так и желающим проверить защищенность инфраструктуры на предмет наличия широко известных уязвимостей после недавнего внедрения в свою инфраструктуру новых ИТ- и ИБ-решений различной сложности.

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