По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic

Эксперт Positive Technologies Арсений Шароглазов обнаружил уязвимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут подключиться к системе, подобрать логин и пароль для доступа и осуществить удаленное считывание файлов (remote file reading). Продукты семейства Oracle WebLogic используются десятки тысяч компаний по всему миру.

Уязвимости CVE-2020-14622 присвоена средняя степень опасности по шкале CVSS (Базовая оценка: 4,9).

Проблема усугубляется тем фактом, что многие системные администраторы не подозревают о существовании данного URL и комбинации стандартного логина и пароля для доступа к нему. Обычно административная панель WebLogic расположена на отдельном порте и недоступна из интернета, а конфигурация системы устанавливается с помощью специальных скриптов, в которых содержатся дефолтные данные для доступа к сервисному URL.

С помощью данного недостатка безопасности злоумышленники могут получить доступ к Oracle WebLogic Server и считывать любые файлы, находящиеся на сервере. В зависимости от организации, которой принадлежит сервер, на нем могут находиться персональные данные пользователей, конфигурационные файлы важных систем, исходные коды приложений, в которых также могут быть обнаружены уязвимости.

Для проведения атаки злоумышленнику достаточно обладать средней квалификацией. Обнаружить уязвимость можно с помощью автоматизированных систем сканирования, а для ее эксплуатации взломщику придется написать несложный код на языке Java.

«В ходе проектов по анализу защищенности мы встречали данную уязвимость в банковских системах, сертифицированных под PSI DSS, — сказал исследователь Positive Technologies Арсений Шароглазов. — Это сложные системы: строится DMZ, куда устанавливают несколько серверов, в том числе несколько WebLogic, SQL-базы, все это изолируется и аудируется, ставятся проксирующий nginx и WAF, но администраторы не знают про возможность доступа к инфраструктуре с помощью сервисного URL, и это подрывает защиту».

Для снижения рисков, связанных с эксплуатацией уязвимости CVE-2020-14622, эксперты Positive Technologies рекомендуют установить обновление безопасности, выпущенное Oracle, а также сменить стандартный пароль для доступа к сервисному URL. Помимо этого компании, использующие в своей инфраструктуре продукты Oracle WebLogic Server, могут снизить риски эксплуатации уязвимости CVE-2020-14622 с помощью регулярного тестирования на проникновение и использования специализированных средств защиты. Межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall обнаруживает и блокирует атаки, в том числе связанные с попытками доступа к определенным URL-адресам.