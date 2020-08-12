Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies

Безопасность Администратору

Эксперт Positive Technologies Андрей Медов обнаружил уязвимость в системе управления корпоративными мобильными устройствами Citrix XenMobile. При переходе по специально сформированному адресу злоумышленник мог читать произвольные файлы, находящиеся за пределами корневой директории веб-сервера, в том числе файлы конфигурации и ключи шифрования конфиденциальных данных. Для эксплуатации уязвимости не требуется авторизация.

Уязвимость с идентификатором CVE-2020-8209 была выявлена в компоненте Citrix XenMobile Server. Она относится к классу Path Traversal (выход за пределы каталога) и связана с недостаточной проверкой входных данных.

«Эксплуатация данной уязвимости позволяет получить информацию, которая может быть полезна при преодолении периметра, так как в конфигурационном файле зачастую хранится доменная учетная запись для подключения к LDAP, — сказал эксперт Positive Technologies Андрей Медов. — Удаленный злоумышленник может использовать полученные данные для аутентификации на других внешних ресурсах компании: в корпоративной почте, VPN, веб-приложениях. Кроме того, прочитав конфигурационный файл, атакующий может получить доступ к важным данным, например к паролю от базы данных (по умолчанию — от локальной PostgreSQL, в некоторых случаях — от удаленной SQL Server). Однако, учитывая, что база данных находится внутри корпоративного периметра и снаружи к ней не подключиться, этот вектор может быть использован разве что в сложных атаках, например при помощи сообщника внутри компании».

Уязвимости подвержены Citrix XenMobile с версии 10.8 по 10.12. Компания Citrix выпустила новую версию продукта, в которой данная ошибка исправлена, и рекомендует установить ее как можно скорее.



Другие материалы рубрики

Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео

В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США

Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor

Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью

Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»

Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm

Техника

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов