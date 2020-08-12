По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Positive Technologies: на сетевом периметре 84% компаний выявлены уязвимости высокого риска

Эксперты Positive Technologies поделились результатами инструментального анализа защищенности сетевых периметров корпоративных информационных систем. Согласно полученным данным, в большинстве компаний выявлены уязвимости высокого уровня риска, при том что каждая вторая уязвимость может быть устранена установкой актуальных обновлений ПО.

По данным исследования, в 84% организаций выявлены уязвимости высокого уровня риска, причем в 58% компаний есть хотя бы один узел с уязвимостью высокого уровня риска, для которой существует общедоступный эксплойт. В открытом доступе есть эксплойты для 10% всех выявленных уязвимостей, а значит, каждую десятую уязвимость злоумышленник может проэксплуатировать даже не имея профессиональных навыков программирования или опыта обратной разработки. Это при том, что половина уязвимостей может быть устранена установкой актуальных обновлений ПО.

«Проблемы с наличием обновлений были выявлены во всех компаниях, — сказала аналитик компании Positive Technologies Яна Авезова, — а в 42% организаций используются программные продукты, производители которых официально прекратили поддержку и больше не выпускают обновления безопасности. Например, в 32% компаний есть приложения, написанные на языке программирования PHP версии 5, который не поддерживается с января 2019 г.. К слову, возраст самой старой уязвимости, обнаруженной в ходе инструментального анализа, 16 лет».

Как сообщается в исследовании, в 26% компаний на узлах с внешними сетевыми интерфейсами открыт сетевой порт 445/TCP, что подвергает компании риску заражения шифровальщиком WannaCry.

На сетевом периметре большинства компаний были выявлены доступные для подключения веб-сервисы, электронная почта, интерфейсы для удаленного администрирования, файловые службы. Более чем в половине организаций внешние ресурсы содержат уязвимости, связанные с выполнением произвольного кода или повышением привилегий. Максимальные привилегии позволяют редактировать и удалять любую информацию на узле, следовательно, возникает риск отказа в обслуживании, а для веб-серверов — еще и возможность дефейса, несанкционированного доступа к базе данных, проведения атак на клиентов. Кроме того, у злоумышленника появляется возможность развивать атаку на другие узлы. Эксперты советуют ограничить количество сервисов на сетевом периметре и убедиться в том, что открытые для подключения интерфейсы действительно должны быть доступны из интернета. Если это так, необходимо обеспечить безопасную их конфигурацию и установить обновления, закрывающие известные уязвимости.

Во всех компаниях выявлены узлы, на которых раскрывается та или иная техническая информация: содержимое конфигурационных файлов, маршруты к сканируемому узлу, версии ОС или поддерживаемые версии протоколов. Чем больше подобной информации об атакуемой системе удается собрать злоумышленнику, тем выше его шанс на успех. По мнению экспертов, причина кроется в небезопасной конфигурации служб.

По оценкам специалистов, управление уязвимостями ИБ — сложная задача, при решении которой специалистам невозможно обойтись без инструментальных средств. Современные средства анализа защищенности позволяют не только автоматизировать инвентаризацию ресурсов и поиск уязвимостей, но и оценить соответствие инфраструктуры политикам безопасности. При этом, подчеркивают в компании Positive Technologies, инструментальное сканирование сетевых ресурсов — лишь первый шаг на пути к приемлемому уровню защищенности компании, за которым обязательно должны следовать верификация, приоритизация, устранение рисков и причин их возникновения.