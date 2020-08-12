По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Тионикс» выпустила VDI Security для обеспечения безопасной работы на удаленке

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, разработала облегченную версию VDI Security для обеспечения безопасности удаленной работы с корпоративными сервисами. Данное решение работает в том числе на ОС «Astra Linux» или «Альт Линукс».

Российский оператор облачных услуг «Тионикс» вывел на рынок облегченную версию VDI Security, которая подходит для терминального подключения широкого спектра пользовательских рабочих мест к корпоративной ИТ-инфраструктуре, включая возможность использования сертифицированных операционных систем. При этом не требуются изменения ИТ-политики компании в части использования программных платформ, что обеспечивает существенную экономию средств.

Корпоративные клиенты сталкиваются с ситуацией, когда они имеют в своей ИТ-инфраструктуре работающие автоматизированные рабочие места пользователей с установленной операционной системой и прикладным программным обеспечением, но при этом хотят добавить к имеющимся АРМ-функциональность защищенного удаленного доступа к виртуальной инфраструктуре. Для таких пользователей «Тионикс» предлагает облегченную версию VDI Security, которая устанавливается в среде операционной системы «Astra Linux» или «Альт Линукс» и расширяет их возможности в части удаленного терминального подключения как к рабочим столам виртуальных машин центра обработки данных, так и к пользовательским компьютерам, находящимся в офисе компании. Последнее особенно актуально для работы в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Использование этой версии VDI Security дает синергетический эффект от объединения преимуществ продуктов VDI и VDI Security.

«Сейчас VDI Security может работать на компьютере пользователя как самодостаточное программное обеспечение, а если у пользователя уже есть установленное и работающее ПО, то внедрение данного исполнения продукта просто расширит функциональность существующей системы без нарушения ее обычной работы», – отметил Роман Трейнис, технический директор компании «Тионикс».

VDI Security может работать практически на любом клиентском устройстве – от специализированного тонкого клиента (терминала) до домашнего компьютера, при этом продукт не требует никакой дополнительной операционной системы или иной программной среды.