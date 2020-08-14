По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий

Система видеоидентификации «Визирь», разработанная группой компаний ЦРТ, признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий. Оценку конкурентоспособности представленных решений в формате конкурса провел Аналитический центр при Правительстве России по заказу Минкомсвязи России.

На конкурс поступило 300 отечественных цифровых решений. 221 заявка прошла предварительный отбор. Вышедшие в финал разработки оценивались специальной конкурсной комиссией, в которую вошли представители Минкомсвязи России, Аналитического центра при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также министры региональных органов исполнительной власти, ответственные за цифровую повестку.

«Отобранные решения-победители можно рекомендовать для использования в субъектах Российской Федерации, а методический подход — для применения при формировании Банка цифровых решений и практик, целесообразных к тиражированию в регионах», — отмечено на сайте Аналитического центра.

«Визирь» — это система идентификации лиц по видео в условиях плотного потока людей, которая повышает эффективность систем транспортной и общественной безопасности, может применяться в кейсах заботы о здоровье и обеспечивать новый уровень комфорта.

«Система видеоидентификации ʺВизирьʺ уже доказала свою эффективность по всей стране: она работает на 24 транспортных и 14 спортивных объектах, в том числе на ʺГазпром Аренеʺ, домашнем стадионе ФК ʺЗенитʺ и ʺВТБ Арене — Центральном стадионе ʺДинамоʺ. Пять городов России используют ее для реализации программы ʺБезопасный городʺ», – отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.