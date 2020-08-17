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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта

Безопасность Техника
, Текст: Эльяс Касми

Инновационную систему охраны «Radar-IQ» с использованием искусственного интеллекта для защиты территорий промышленных и режимных объектов от несанкционированного проникновения разработал и в настоящий момент тестирует резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания ООО «Диагностика-М».

Новая разработка позволит выявить возможную подготовку к вторжению на охраняемый объект, определить и зафиксировать векторы движения и действия нарушителей, а также их количество, что позволит предотвратить возможный ущерб.

«Внедрение высоких технологий способно значительно сэкономить бюджеты на охрану государственных или частных компаний. Новая система наблюдения со встроенным искусственным интеллектом отслеживает территории на большой дальности и высоте за счет мониторинга заданного виртуального периметра и позволяет даже одному оператору эффективно контролировать безопасность крупного или территориально разделенного объекта. Уникальность разработки уже заинтересовала потенциальных заказчиков из Словакии, которые приобрели компоненты системы для проведения тестовых испытаний. Начать полноценное производство системы компания планирует в четвертом квартале 2020 г», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Новый продукт ООО «Диагностика-М» может использоваться в воздушных и морских портах, объектах энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в тюрьмах, при пограничном контроле, а также на объектах частной собственности.

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