По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей .

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила фишинговую кампанию с использованием бренда Netflix. Злоумышленники рассылают пользователям письма с уведомлением о задолженности и требованием изменить платежные данные для продления подписки.

В письме содержится ссылка, ведущая на страницу с формой для ввода платежных данных.

Таким образом, пользователи передают мошенникам свои имя и фамилию, номер карты, срок действия и даже CVV. После ввода данных жертва перенаправляется на официальный сайт Netflix и даже не подозревает, что ее приватная информация оказалась у преступников.

Письмо с требованием уточнить платежные данные пользователя Netflix

Злоумышленники постоянно изобретают новые способы реализации фишинговых атак. Несмотря на то, что преступные кампании похожи, вычислить их довольно сложно, особенно для обычного пользователя.

Фишинговая страница для похищения платежных данных пользователей

ESET рекомендует тщательно проверять отправителя перед тем, как скачать файл или перейти по ссылке из письма. Целесообразно установить на все устройства комплексное антивирусное решение с модулем «Антифишинг», которое своевременно предупредит о потенциальной угрозе