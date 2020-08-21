По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений

Trend Micro сообщила о том, что готовит к релизу решение Mobile Network Security, которое ускорит внедрение цифровых инноваций на периферии сети, обеспечив комплексную защиту сети и конечных точек в новую эпоху интернета вещей и частных сетей 5G.

Поставщики услуг и системные интеграторы все чаще обращаются к совместно используемым и не требующим лицензирования продуктам, когда создают частные мобильные сети для корпоративных клиентов. Технологии 5G и интернет вещей открывают для бизнеса новые возможности.

«Частные сети приобретают все большую популярность в вопросах доставки критически важных для бизнеса приложений на границу сети. Это происходит в торговых центрах и аэропортах, на смарт-фабриках и в корпоративных кампусах. Тем не менее, из-за сложности подобных систем в их безопасности могут возникнуть бреши, — сказал Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент Trend Micro по безопасности интернета вещей. — Компания Trend Micro использовала свой многолетний и всесторонний опыт в кибербезопасности и создала Mobile Network Security — комплексную платформу для защиты сотовых сетей и устройств интернета вещей. Мы рады сотрудничеству с ключевыми игроками отрасли, такими как JCI US, которые помогут нам воплотить наше видение в жизнь».

Частные сети — очевидный выбор для многих предприятий, поскольку они обеспечивают низкую задержку, малый уровень помех и среду с высоким уровнем безопасности. Однако службы ИТ-безопасности часто сталкиваются с проблемой нехватки внутренних ресурсов, которые объединяли бы навыки и знания в области безопасности информационных (ИТ) и операционных (ОТ), а также компьютерных (КТ) технологий.

Выход в такой ситуации — решение Trend Micro Mobile Network Security, которое состоит из двух ключевых элементов: Network Protection (Trend Micro Virtual Network Function Suite). Это решение для защиты сети, основанное на платформе ETSI NFV, которое обеспечивает эффективную виртуализированную сетевую безопасность с минимальной задержкой в сетях 4G/5G/NB-IoT/CAT-M. Network Protection предлагает защиту входящего и исходящего трафика (north-south) для мобильных устройств и устройств интернета вещей в частной сети, а также защиту сетевого трафика между приложениями для граничных вычислений и сегментами сети (east-west). Решение включает контроль доступа, виртуальные заплаты для уязвимостей предотвращение вторжений, фильтрацию URL-адресов, блокировку вредоносных сайтов, центров управления ботнетами, вредоносных устройств, контроль приложений и многое другое; Endpoint Protection — комплексная защита конечных точек для устройств интернета вещей, представленная физической SIM-картой и программным Java-апплетом. Решение включает белый список устройств, создание геозон (геофенсинг); обеспечивает целостность прошивки, блокировку по IMSI/IMEI, полностью автоматическую настройку, взаимную аутентификацию, генерацию ключей TLS по запросу, изоляцию устройства, шифрование данных, блокчейн и многое другое.

Компания Trend Micro уже сотрудничает с несколькими поставщиками услуг в рамках пилотных проектов по внедрению Mobile Network Security.

Президент и главный операционный директор JCI US Грег Дейкман (Greg Deickman) сказал: «Группа компаний JCI уже давно осознала важность SIM-карт для повышения безопасности интернета вещей и внедрения инноваций на периферии сети. Мы рады возможности работать с Trend Micro над разработкой решений для SIM-карт, которые расширят ассортимент продуктов и услуг для защиты корпоративных конечных точек и сетей. Благодаря тесному сотрудничеству JCI US и Trend Micro удалось успешно провести проверку концепции в Southlands — популярном торговом центре на открытом воздухе в Денвере (Колорадо) — для обеспечения защиты мобильных устройств посетителей».

Ожидается, что решение Trend Micro Mobile Network Security станет общедоступным в марте 2021 г.