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Исследование Check Point: обновленный троян Qbot теперь крадет письма из Outlook

Безопасность Стратегия безопасности

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, обнаружила более опасную версию ранее известного трояна — Qbot — который быстро распространяется по всему миру, атакуя как организации, так и простых пользователей. Впервые троян Qbot был выявлен в 2008 г. Вредоносное ПО нацеплено на сбор поисковых данных, а также данных онлайн-банкинга.

Обновленная версия вредоносна Qbot активизировалась в период с марта по август 2020 г. В одной из кампаний Qbot распространялся с помощью банковского трояна Emotet, который способен красть данные, перехватывая сетевой трафик. В результате в июле 2020 г. эта компания затронула 5% организаций по всему миру.

Развертывание вредоносной компании начинается с отправки пользователю письма с вложением формата ZIP, при загрузке которого активируется код. Далее Qbot собирает потоки электронной почты Outlook и сохраняет их на удаленном сервере. Украденные электронные письма используются мошенниками в будущем для новых спам-рассылок. Помимо этого, обновленный троян получил ряд других возможностей: кража данных. Троян Qbot способен получать доступ не только к электронным письмам, но и паролям, банковским данным и прочей конфиденциальной информации пользователей; установка программ-вымогателей. Обновленная версия Qbot может распространять и устанавливать на устройства пользователей различные вредоносные программы, включая программы-вымогатели; несанкционированные банковские операции. Вредоносное ПО может в любое время подключаться к устройству жертвы и осуществлять банковские транзакции без ее ведома.

По результатам исследования Check Point страной-лидером по числу атак Qbot является США с охватом 29% организаций. Далее следуют Индия, Израиль и Италия с долей 7% каждая. Целевыми отраслями стали государственный, военный и производственный сектора.

Для предотвращения подобных атак и обеспечения корпоративной и личной безопасности, как отмечают в Check Point, важно придерживаться следующих правил: используйте решения для защиты электронной почты от вредоносных спам-рассылок; будьте бдительны. Обращайте внимание на письма необычного содержания, а также на те, что содержат подозрительные файлы, даже если их прислал проверенный отправитель; в случае банковского перевода, оговоренного в почтовой переписке, не поленитесь осуществить повторную проверку. Свяжитесь по телефону с принимающей стороной, прежде чем осуществить транзакцию.

Если в организации обнаружено нарушение работы электронной почты, вызнанное атакой мошенников, обязательно сообщите об этом своим партнерам, с которыми вы коммуницируете по электронной почте.



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