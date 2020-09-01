По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Обновленная платформа кибербезопасности Varonis защищает от рисков удаленной работы

Varonis выпустила обновление платформы кибербезопасности Varonis Data Security Platform. Новая версия платформы содержит инструменты контроля удаленных подключений, защиты корпоративных данных в облачных приложениях и платформах для совместной работы, а также расширенную аналитику для раннего выявления внутренних угроз и кибератак.

«До пандемии коронавируса директорам по информационной безопасности приходилось беспокоиться о пяти офисах на 1500 пользователей с несколькими удаленными сотрудниками. Сегодня им приходится беспокоиться о 1500 уязвимых домашних офисах, где удаленные сотрудники часто используют незащищенные компьютеры для доступа к критически важным данным через VPN. В этих условиях директорам по информационной безопасности критически важно знать, как сотрудники подключаются к корпоративным сетям, к каким данным получают доступ, и с кем ими делятся. Обновленная платформа кибербезопасности призвана дать ответы на эти и многие другие вопросы», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Для мониторинга и контроля удаленных подключений в новой версии платформы появились дашборды с ключевыми индикаторами риска, например, активные VPN-подключения из черного списка стран, привилегированный доступ к доменам с низкой репутацией и другие.

Обновленная платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает ранее обнаружение признаков внутренних угроз и кибератак, независимо от того, каким образом злоумышленник пытается войти в систему: перебирая пароли, используя программы-вымогатели, или целенаправленно изучая инфраструктуру. Для этого разработаны специальные алгоритмы анализа, встроенные в платформу и помогающие оперативно находить индикаторы компрометации: попытки неудачного входа через VPN от отключенных пользователей или загрузку большого объема данных через веб-версию электронной почты.

Популярные ныне Office 365 и Microsoft Teams все еще являются «слепой зоной» для офицеров информационной безопасности. Платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает прозрачную картину движения и использования данных в этих приложениях, а также выявление рисков утечки данных благодаря встроенным моделям угроз. Кроме того, в платформе появились новые отчеты, которые отображают сведения о данных, доступных извне, и данных, открытых для общего доступа, через общедоступные ссылки.

«Varonis обладает уникальной возможностью обнаружения угроз путем объединения нескольких труднодоступных потоков данных. Эти инновации, реализованные в обновленной платформе кибербезопасности, решают возникшие из-за всеобщей удаленной работы проблемы: дают компаниям понимание, куда направляется конфиденциальная информация, возможность предоставлять к ней доступ только определенным сотрудникам и обнаруживать даже продвинутые кибератаки», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Все эти функции доступны в рамках версии 8, а некоторые из них доступны в виде патчей к версии 7.