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Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

ESET обнаружила новый троян KryptoCibule, который нацелен на кражу и добычу криптовалюты. Вредонос обладает широким набором функций: криптомайнинг с использованием зараженной машины, перехват данных из буфера обмена и вывод файлов из целевой системы (эксфильтрация). Например, с помощью KryptoCibule можно подменить данные криптокошелька в буфере обмена, что приведет к отправке средств на счет злоумышленника.

KryptoCibule нацелен преимущественно на жителей Чехии и Словакии, поэтому его название состоит из Krypto и Cibule, что в переводе означает «лук». Такое название связано с тем, что операторы малвари используют луковые службы для осуществления вредоносных действий.

KryptoCibule попадает на устройство жертвы в ZIP-архиве при загрузке торрента с пиратским контентом.

При запуске инсталлятора на компьютере пользователя разворачивается вредоносное ПО. При этом KryptoCibule использует различные способы защиты от обнаружения.

ESET рекомендует придерживаться базовых правил цифровой гигиены и отказаться от использования пиратского контента. Ущерб от него может оказаться значительно выше, чем стоимость подписки на легальные стриминговые сервисы или игр.



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