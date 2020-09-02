По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule

ESET обнаружила новый троян KryptoCibule, который нацелен на кражу и добычу криптовалюты. Вредонос обладает широким набором функций: криптомайнинг с использованием зараженной машины, перехват данных из буфера обмена и вывод файлов из целевой системы (эксфильтрация). Например, с помощью KryptoCibule можно подменить данные криптокошелька в буфере обмена, что приведет к отправке средств на счет злоумышленника.

KryptoCibule нацелен преимущественно на жителей Чехии и Словакии, поэтому его название состоит из Krypto и Cibule, что в переводе означает «лук». Такое название связано с тем, что операторы малвари используют луковые службы для осуществления вредоносных действий.

KryptoCibule попадает на устройство жертвы в ZIP-архиве при загрузке торрента с пиратским контентом.

При запуске инсталлятора на компьютере пользователя разворачивается вредоносное ПО. При этом KryptoCibule использует различные способы защиты от обнаружения.

ESET рекомендует придерживаться базовых правил цифровой гигиены и отказаться от использования пиратского контента. Ущерб от него может оказаться значительно выше, чем стоимость подписки на легальные стриминговые сервисы или игр.