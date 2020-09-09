По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Решение «Лаборатории Касперского» обеспечит информационную безопасность нотариальных контор

Федеральная нотариальная палата утвердила решение «Лаборатории Касперского» как соответствующее отраслевым стандартам по обеспечению информационной безопасности рабочих устройств нотариусов в России. К использованию рекомендуется «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный».

На электронных носителях и в локальных сетях нотариальных контор хранятся большие объёмы конфиденциальной информации, необходимой для совершения нотариальных действий. Эта информация, в которую, в частности, входят персональные данные заявителей — физических и юридических лиц, ответы на запросы из государственных реестров и так далее, — строго охраняется нотариальной тайной. В силу закона её необходимо защищать от разных видов угроз, в том числе от утечек данных и программ-шифровальщиков, которые превращают документы в набор нечитаемых символов и позволяют злоумышленникам вымогать у владельца данных деньги за предоставление ключей расшифровки.

Для нотариусов действуют высокие стандарты информационной безопасности, ведь они несут полную ответственность за защиту нотариальной тайны и сохранность информации и конфиденциальных сведений, поэтому к используемым в нотариальных конторах программным продуктам предъявляются повышенные требования. Компетенция нотариата в цифровых форматах гражданского оборота расширяется: в ближайшем будущем станут доступны дистанционные и удалённые нотариальные действия. Также в целом растут объёмы обрабатываемой информации, поэтому вопросы выбора поставщика защитных решений приобретают особое значение.

Федеральная нотариальная палата рекомендует к использованию продукт «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный» — комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно гарантирует сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства от вредоносного ПО, спама, фишинга и так далее.

Программные продукты «Лаборатории Касперского» имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ, соответственно, могут быть установлены в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности. Данные решения полностью соответствуют требованиям закона о защите персональных данных, предъявляемым к антивирусным продуктам, и могут применяться для защиты систем персональных данных до первого класса включительно и для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

«Законодательство и внутренние стандарты Федеральной нотариальной палаты предъявляют серьёзные требования к информационной безопасности инфраструктуры всех нотариальных контор в России, которых насчитывается почти восемь тысяч, а также 84 нотариальных палат субъектов РФ. Внутреннее тестирование данного решения специалистами по информационной безопасности Федеральной нотариальной палаты также показало, что оно полностью отвечает поставленным задачам», — отметил Михаил Муковозов, советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям.

«Нотариусы используют в своей работе огромные объёмы конфиденциальных данных, которые требуют максимально высокого уровня защиты. Наше решение позволит сохранить целостность этой информации и уберечь её от действий злоумышленников, приводящих к искажениям или утрате данных, — сказала Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России. — Мы рады, что Федеральная нотариальная палата рекомендует именно наш продукт, чтобы вывести цифровую безопасность работы нотариусов на принципиально новый уровень».