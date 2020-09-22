По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети

Компания Avast объявила о выпуске Avast Smart Life для 5G, первого решения для обеспечения безопасности «умного дома», работающего на технологии 5G. Решение поставляется в виде виртуализированной сетевой функции (VNF). Avast Smart Life для 5G позволяет операторам защищать умные дома своих абонентов и все подключенные к ним устройства на уровне виртуального маршрутизатора. В основе технологии обнаружения угроз — искусственный интеллект Avast. Решение сканирует трафик и мгновенно блокирует угрозы на всех устройствах клиентов.

Avast Smart Life для 5G опирается на многолетний опыт компании в области защиты рядовых пользователей и бизнеса. Операторы могут интегрировать решение Avast и обеспечить этим защиту устройств своих абонентов на уровне виртуального маршрутизатора. Avast Smart Life для 5G использует технологию анализа угроз Avast на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять подключенные устройства, вредоносные URL-адреса и нестандартный сетевой трафик. Решение может предупредить абонента о необычной или нежелательной активности на сетевом уровне и заблокировать ее. Родительский контроль предоставляет возможность фильтрации контента и приложений, к которым имеют доступ дети, включая социальные сети и видео.

Возможности Smart Life для 5G:

Защита домашней сети: позволяет пользователям узнать, какие устройства подключены к домашней сети. Smart Life оповестит в случае обнаружения необычного поведения на любом устройстве и заблокирует злоумышленников, которые попытаются получить доступ к устройству.

Безопасность в любом месте: решение Avast защищает устройства, будь то PC, Mac, Android или iOS, даже вне дома.

Родительский контроль: позволяет фильтровать контент (включая социальные сети и видео) и приложения, к которым имеют доступ дети. Родители смогут в любое время приостанавливать доступ к сети или к отдельным услугам, например, к таким, как онлайн-игры, видео. Службы геолокации помогают присматривать за детьми, получать оповещения, когда ребенок уходит за пределы разрешенной территории.