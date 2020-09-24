По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО

За лето 2020 г. абоненты компании «ТрансТелеКом» приобрели на 8% больше лицензий антивирусного ПО, чем за аналогичный период 2019 г.

Наиболее популярным продуктом среди пользователей является Kaspersky Internet Security стоимостью 149 руб. в месяц с бесплатным тридцатидневным периодом использования.

В настоящее время абонентам ТТК на всей территории России доступны продукты для безопасного использования интернета от Dr.Web, ESET NOD 32, Kaspersky и Avast. Подключать подписку на антивирусы можно как на ежемесячной основе, так и единовременно на год, при этом также предусмотрен тридцатидневный промо-период.

Абоненты ТТК могут воспользоваться и другими возможностями защиты приватности – определителем номера Kaspersky Who Calls, приложением «Родительский контроль» Kaspersky Safe Kids.

Узнать больше об антивирусных продуктах для абонентов ТТК и оформить подписку можно через личный кабинет абонента ТТК.