По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» завершил техническое проектирование межсетевого экрана нового поколения. Новый файрвол сможет обеспечить кибербезопасность в социальной сфере и оборонно-промышленном комплексе. Как было заявлено на конференции ЦИПР-2020, первые прототипы устройств ожидаются в начале 2021 г.

Устройство будет представлять собой полностью отечественный процессорный модуль, прошивка которого будет обеспечивать функции сетевой безопасности. В перспективе на базе решения планируется создание линейки межсетевых экранов.

«Мы применили новаторский подход и отошли от принципа «монолитного продукта сетевой безопасности». В нашем решении функции сетевой безопасности размещаются непосредственно в модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отечественных телекоммуникационных сетей», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В настоящее время входящее в Концерн АО «НИИ Масштаб» создает опытные образцы процессорных модулей, на которых будет размещаться функционал экрана. Также предстоит разработать отладочные комплекты к ним для прототипирования и настройки различных конфигураций устройств сетевой безопасности: от шлюзов для IoT устройств и устройств абонентского доступа до полноформатных межсетевых экранов.