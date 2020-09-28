По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection

«Инфотекс» объявила о выпуске нового продукта Vipnet Endpoint Protection — программного комплекса (ПК), предназначенного для обеспечения информационной безопасности конечных устройств, ставшего логическим развитием линейки Vipnet Endpoint Security.

Vipnet Endpoint Protection объединил в себе функциональность входящих в линейку системы обнаружения вторжений Vipnet IDS HS и программного сетевого экрана Vipnet Personal Firewall, дополнив его возможностями для централизованного управления, обнаружения и предотвращения атак и контроля приложений.

Vipnet Endpoint Protection может быть использован как отдельно, так и совместно с другими продуктами линейки. Например, программным комплексом Vipnet Safepoint, обеспечивающим защиту информации от несанкционированного доступа уровня ядра операционной системы, или высокотехнологичным программным модулем доверенной загрузки уровня UEFI BIOS Vipnet Safeboot, а также другими продуктами, что позволяет построить гибкую и эффективную защиту конечных устройств.

Vipnet Endpoint Protection — многомодульный продукт. Первая версия программного комплекса включает в себя: модуль обнаружения и предотвращения вторжений; персональный межсетевой экран; модуль контроля приложений.

Программный комплекс с полным набором модулей решает следующие задачи: мониторинг противодействия подозрительной активности на хосте, защита от сетевых атак, контроль запуска приложений и разграничение доступа приложений к файлам и объектам операционной системы.

Модульная структура Vipnet Endpoint Protection дает возможность подобрать оптимальную конфигурацию для защиты хостов целевой информационной системы, а использование клиент-серверной архитектуры обеспечивает легкое внедрение продукта в любую сеть и его дальнейшее масштабирование под требования заказчика.

Важной особенностью модуля обнаружения и предотвращения вторжений является использование отечественных баз решающих правил (БРП). Базы создаются специалистами компании «Перспективный мониторинг» (ГК «Инфотекс»), специализирующейся на мониторинге и предотвращении компьютерных атак, и не имеют заимствований из зарубежных источников. БРП регулярно обновляются и могут поставляться в рамках подписки.

Осуществляя комплексную защиту хостов, Vipnet Endpoint Protection может стать источником данных для выявления неизвестных атак. Для этого необходимо подключить программный комплекс к аналитической системе Vipnet TIAS, способной автоматически выявлять инциденты информационной безопасности, используя методы машинного обучения. В систему будут передаваться данные, собранные Vipnet Endpoint Protection с хостов, тем самым обогащая ее событиями информационной безопасности. Совместное использование продуктов облегчит ИБ-специалисту процесс расследования, поможет выстроить полную картину (цепочку) атаки, сокращая при этом среднее время обнаружения и реагирования на инцидент.

«В условиях тотального размытия периметра безопасности даже самая защищенная корпоративная инфраструктура подвергается риску, особенно если сотрудники подключаются к ней с личных устройств. Понимание этого факта стимулирует интерес к средствам защиты конечных устройств со стороны заказчиков и активное развитие продуктов линейки Endpoint Security с нашей стороны. Флагманом этой линейки станет Vipnet Endpoint Protection. Мы планируем активно развивать не только функциональность нового решения, но и возможность его интеграции с другими нашими продуктами. Наша цель — получение масштабируемого полнофункционального решения, способного соответствовать требованиям наших заказчиков и, что немаловажно, требованиям регуляторов отрасли, — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс». — Мы сознательно уходим от развития больших монолитных продуктов в сторону модульных конструкций, объединенных едиными инструментами управления. Vipnet Endpoint Protection — это первый серьезный шаг в этом направлении».

Продукт уже передан на сертификацию по требованиям ФСТЭК России, установленный в документах: профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла IV класса защиты (ИТ.СОВ.У4.ПЗ); профиль защиты межсетевых экранов типа «В» IV класса защиты (ИТ.МЭ.В4.ПЗ); требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2018) по IV уровню доверия.

После успешного прохождения сертификации Vipnet Endpoint Protection можно будет использовать для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн), государственных информационных систем (ГИС), автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК России.