По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

НИИ точных приборов завершил внедрение Solar appScreener

Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) завершил внедрение анализатора кода приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей Solar appScreener в процесс разработки. С помощью экспертизы Центра контроля безопасности ПО, действующего на базе «Ростелеком-Солар», институт смог выстроить полный жизненный цикл безопасной разработки программного обеспечения, создаваемого для нужд космической отрасли.

На базе НИИ ТП создана лаборатория для тестирования разрабатываемого программного обеспечения на безопасность. Реализованный в течение 3 месяцев проект внедрения Solar appScreener позволяет устранять уязвимости в коде приложений на каждом из этапов разработки.

С целью выбора оптимального решения Институт проанализировал рынок систем автоматизированного сканирования ПО на уязвимости и провел пилотное тестирование нескольких ведущих решений. По итогам заказчик принял решение о внедрении Solar appScreener, поскольку система обладает наиболее широким набором функциональных возможностей. Отдельно в НИИ ТП отметили большое разнообразие поддерживаемых языков программирования и низкий процент ложных срабатываний, а также оперативную техническую поддержку, готовую помочь в решении любых вопросов.

«Solar appScreener – хороший пример продукта, сочетающий в себе простоту внедрения, отличный функционал и удобство использования. Все эти качества очень важны для нас, но особенно приятно удивило время, затрачиваемое на тестирование ПО, оно значительно сократилось. Это позволило нам оптимизировать и ещё больше автоматизировать процесс проверки разрабатываемых программных продуктов на наличие уязвимостей в коде», – отметил Иван Дмитриевич Барсуков, ведущий инженер по безопасной разработке ПО в НИИ ТП.

Преимуществами продукта по сравнению с конкурирующими системами являются способность автоматически детектировать используемые в приложении языки программирования, сравнивать любые сканирования во времени для отслеживания динамики обработки уязвимостей, наличие кросспроектной аналитики и выгрузка отчетности в соответствии с отечественными классификациями – такими как ОУД4 и БДУ ФСТЭК России.

Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар», сказал: «Для нас этот проект является без преувеличения знаковым. Разработка программного обеспечения, решающего разнообразные задачи в одном из стратегических направлений развития страны, предъявляет высочайшие требования к инструментам, обеспечивающим безопасность процесса. Выбор АО «НИИ ТП» нашего решения для достижения этой цели задает высокую планку развития возможностей Solar appScreener на годы вперед».