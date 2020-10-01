По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Лаборатория Касперского»: российский малый и средний бизнес вдвое увеличил расходы на кибербезопасность

По данным опроса «Лаборатории Касперского», за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 млн руб. каждая — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (2,4 млн руб.). При этом общая доля расходов на кибербезопасность для категории СМБ не изменилась: как и в предыдущие 12 месяцев, она составила 20% от всего ИТ-бюджета.

Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании среднего и малого бизнеса, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. Одним из главных драйверов инвестиций в информационную безопасность стала потребность бизнеса повышать киберграмотность сотрудников — больше 40% всех участников опроса сказали, что для их компании определяющей стала именно эта причина. Каждый пятый респондент (20%) отметил, что решение вложить деньги в усиление информационной безопасности было принято после какого-либо киберинцидента внутри организации, в том числе после случаев утечки данных. В 2020 г. средняя цена потери от утечки данных для небольшой компании составила 1,9 млн руб.

Для 70% российских компаний вопрос защиты данных является главной проблемой, связанной с кибербезопасностью. Еще 59% обеспокоены недостаточной осведомленностью штата на тему ИБ и 43% — стоимостью обеспечения безопасности сложных технических сред.

«Пандемия поставила на паузу огромное количество бизнес-процессов в первой половине 2020 г., многие компании попали в тяжелое положение. Но несмотря на эти обстоятельства, как мы видим, большинство организаций подняли кибербезопасность в списке своих приоритетов, — отметил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии. — Мы рекомендуем использовать только комплексную защиту корпоративного периметра, а также проводить обязательные специализированные тренинги по киберграмотности для всех сотрудников».