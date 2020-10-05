По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

«Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне

«Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кампанию кибершпионажа с использованием сложной модульной структуры MosaicRegressor, куда в том числе входит буткит для встроенной в материнскую плату микропрограммы UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). На данный момент это первый случай заражения UEFI при помощи специально разработанного для такого типа атак вредоносного ПО.

UEFI загружается еще до операционной системы и контролирует все процессы на «раннем старте». Отсюда и главная опасность, связанная с компрометацией этой среды: если внести изменения в код UEFI, можно получить полный контроль над компьютером. Например, изменить память, содержание диска или, как в случае с буткитом MosaicRegressor, заставить операционную систему запустить вредоносный файл. А поскольку речь идет о низкоуровневой вредоносной программе, избавиться от нее не поможет ни замена жесткого диска, ни переустановка ОС.

«Этот файл представляет собой загрузчик, он связывается с сервером управления, собирает все недавние документы на компьютере, архивирует их и передает обратно на сервер. По сути, это просто шпионаж, — сказал Игорь Кузнецов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». — Мы также нашли другие компоненты MosaicRegressor, которые, предположительно, сбрасываются с самого сервера управления, выполняют полезную вредоносную нагрузку, а затем удаляются. Сейчас есть информация о двух жертвах буткита UEFI, а также нескольких жертвах кампании, столкнувшихся с целевым фишингом. Все они являются дипломатами, либо членами НКО, а их деятельность связана с Северной Кореей».

Атаки были обнаружены с помощью технологии «Лаборатории Касперского» Firmware Scanner, входящей в состав продуктов компании с начала 2019 г. Эта технология разработана специально для детектирования угроз, скрывающихся в микросхемах ROM BIOS, включая образы прошивок UEFI.

В ходе исследования инфраструктуры MosaicRegressor «Лаборатория Касперского» также установила, что в основу компонентов буткита UEFI положен код Vector-EDK. Это специальный конструктор, который был создан кибергруппой Hacking Team и в том числе содержит инструкцию по созданию модуля для перепрошивки UEFI. В 2015 г. эти и другие исходники Hacking Team в результате утечки оказались в свободном доступе, что позволило злоумышленникам создать собственное программное обеспечение с минимальными усилиями: они просто дополнили исходный код вредоносным компонентом.

«Существуют разные методы заражения UEFI: если этот микрочип не был защищен должным образом, то с помощью спецпрограммы или даже легальных утилит для обновления UEFI, можно запустить вредоносную версию прошивки. Есть еще способ, предполагающий физический доступ к оборудованию, — отметил Игорь Кузнецов. — Как бы то ни было, мы имеем дело с мощным, продвинутым инструментом для кибератак, далеко не каждому злоумышленнику под силу сделать такой. Однако с появлением готовых рабочих примеров возникает опасность повторного использования технологии, тем более, что инструкции к ней по-прежнему может скачать любой. Этот инцидент демонстрирует, что злоумышленники становятся все более креативными и постоянно совершенствуют свои техники. К счастью, наши решения и экспертный опыт позволяют отслеживать подобные атаки».