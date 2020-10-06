По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Эксперты лаборатории кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» помогли устранить уязвимости в промышленном оборудовании Moxa

Международный вендор промышленного оборудования Moxa выпустил обновления безопасности для Ethernet-оборудования с целью устранения уязвимостей, обнаруженных Евгением Дружининым и Ильей Карповым, исследователями Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар». Среди прочего, было обнаружено, что устройства передавали в открытом, незашифрованном виде чувствительную информацию, в том числе логины и пароли пользователей.

Всего в ходе исследования оборудования класса NPort IAW5000A-I/O было обнаружено шесть различных типов уязвимостей, в том числе высококритичных. Помимо проблем с шифрованием, они связаны со слабой реализацией процессов аутентификации (слабые пароли, отсутствие защиты от перебора), возможностью «кражи» сессий и некорректной реализацией распределения прав учетных записей, в результате которой обычный пользователь мог получить доступ к управлению настройками устройства в качестве администратора. Данные об уязвимостях были направлены вендору, который выпустил соответствующие обновления безопасности. Информация о выявленных уязвимостях размещены на сайте банка данных с постоянными идентификаторами BDU:2020-04049 - BDU:2020-04054

Moxa – производитель и разработчик оборудования связи для систем промышленной автоматики с представительствами в 70 странах мира, в том числе в России. Корпорация занимает третье место в мире в сегменте Industrial Ethernet – оборудования, которое позволяет объединить системы управления технологическими процессами в единую сеть и централизованно управлять ими с помощью MES-/SCADA-систем. Промышленные Ethernet-устройства Moxa широко распространены в нефтегазовом и электроэнергетическом комплексах, применяются в ряде транспортных инфраструктур, в том числе в России.

«Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП "Ростелеком-Солар" сотрудничает с рядом вендоров промышленного оборудования в части выявления и устранения уязвимостей в их решениях. Эта стратегическая деятельность направлена на повышение общего уровня защищенности российских предприятий, широко применяющих данное оборудование при построении промышленных сегментов инфраструктуры, и мы рады отметить ту оперативность в устранении уязвимостей, которую демонстрирует как Moxa, так и другие вендоры», – сказал Ян Сухих, руководитель отдела кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар».