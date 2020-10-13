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«Лаборатория Касперского» и «Новосталь-М» начали сотрудничество в сфере ИБ

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» и холдинг «Новосталь-М» (управляет металлургическими предприятиями АЭМЗ и МЗ Балаково) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области кибербезопасности. Компании планируют объединить усилия для эффективного обеспечения информационной защиты промышленных и корпоративных систем. Соглашение о сотрудничестве было подписано 12 октября Евгением Касперским, генеральным директором «Лаборатории Касперского», и Иваном Демченко, председателем правления холдинга.

Основные направления взаимодействия будут включать обеспечение кибербезопасности промышленных и корпоративных информационных инфраструктур, выявление компьютерных атак, реагирование на инциденты, цифровую криминалистику, обучение и повышение квалификации специалистов холдинга.

«Предприятия холдинга «Новосталь-М» уделяют особое внимание качеству выпускаемой продукции и организации производства. В современном мире для объекта такого масштаба кибербезопасность — один из главных приоритетов, и мы рады сотрудничать с холдингом в этом направлении. Особенно важен постоянный обмен опытом между промышленными и IT-компаниями», — отметил Евгений Касперский.

«Производственные активы нашего холдинга включают как обработку основного сырья, так и высокоточное производство металлических изделий. Мы также проводим системную цифровизацию всех технологических этапов, что предъявляет особые требования к кибербезопасности. Вместе с Лабораторией Касперского мы рассчитываем не просто вывести цифровую защиту на новый уровень, но и впервые в отрасли испытать некоторые программные решения», — сказал Иван Демченко.



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