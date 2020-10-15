По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак

Песочница PT Sandbox теперь получает еженедельные обновления базы уникальных правил для поведенческого анализа файлов. Эти правила, создаваемые специалистами PT Expert Security Center (PT ESC) в рамках исследования угроз информационной безопасности (threat intelligence) и по итогам расследований инцидентов, позволят эффективнее выявлять наиболее актуальные для российского рынка риски.

Каждое обновление будет содержать правила для выявления новых техник атакующих или семейств вредоносного программного обеспечения. Это позволит оперативно реагировать на действия злоумышленников, которые часто меняют методы, тактики и инструментарий для реализации атак.

«Одна из наиболее сильных сторон PT Sandbox — применение уникальных экспертных знаний для обнаружения угроз, — сказала Ксения Кириллова, менеджер по продуктовому маркетингу Positive Technologies. — Специалисты PT Expert Security Center постоянно отслеживают активность основных хакерских группировок, действующих на территории России и стран СНГ, и расследуют инциденты в крупных компаниях. Получаемые ими данные об угрозах регулярно передаются в продукт. Это знания, которые максимально релевантны для российского рынка и способны помочь нашим клиентам предотвращать как массовые, так и сложные целевые атаки».

Обновление экспертных правил от PT ESC доступно всем пользователям PT Sandbox и выполняется автоматически.

PT Sandbox — песочница для защиты от целевых и массовых атак с применением неизвестного вредоносного ПО. Она поддерживает гибкую настройку виртуальных сред в соответствии с реальными рабочими станциями и надежно защищена от техник обхода песочниц. Продукт обеспечивает комплексный анализ файлов и трафика, включая шифрованный, а также выявляет скрытые и новейшие угрозы с помощью регулярного ретроспективного анализа.