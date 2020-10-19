По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Лаборатория Касперского» рассказала об использовании опросов в скам-схемах

По данным «Лаборатории Касперского», в России набирает обороты вид мошенничества, предполагающий участие в якобы оплачиваемых опросах. За первые восемь месяцев 2020 года эксперты компании обнаружили уже более 2,5 тысяч подобных сайтов. Для сравнения за аналогичный период прошлого года было найдено 935 таких ресурсов.

Как правило, обман начинается с сообщения, в котором обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса, например, о качестве предоставляемых компанией услуг. Но для получения денег пользователя сначала просят оплатить комиссию или закрепительный платёж (порядка 300 рублей). Никаких выплат никто не присылает, а комиссия достаётся мошенникам. В дополнение человек рискует сохранностью своих личных данных и платёжной информации, если вводит реквизиты карты.

«Злоумышленники делают ставку на доверчивость людей. При помощи методов социальной инженерии они стараются усыпить бдительность пользователей: используют в виде приманок популярные бренды, имена знаменитостей, сулят щедрые суммы за несложные действия. В итоге человек сам пополняет чужой кошелёк либо выдаёт свои данные. Только по данным нашего опроса, в первой половине 2020 года каждый пятый опрошенный в России столкнулся с мошенниками, которые предлагали принять участие в опросе или конкурсе либо же сообщили о выигрыше», — отметила Татьяна Сидорина, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

В целом скам может мимикрировать также под сообщения о социальных выплатах от вымышленных фондов, имитировать беспроигрышные лотереи от имени крупных компаний. Объём такого мошенничества, вне зависимости от тематики, в России постоянно увеличивается: количество скам-ресурсов, обнаруженных компанией с января по август 2020 года, уже превысило 41 тысячу. Только в августе этого года мы обнаружили почти 11,5 тысяч таких ресурсов, что почти в два раза больше, чем в июле. При этом число заблокированных попыток перехода пользователей на такие ресурсы за первые восемь месяцев перешло отметку в 16 миллионов.

«Лаборатория Касперского» напоминает о базовых правилах онлайн-безопасности: не переходите по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах; скептически относитесь к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или выплате; установите надёжное защитное решение с актуальными базами фишинговых и скам-сайтов, а также спама, такое как Kaspersky Total Security.