По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона».

Подтвердить личность пользователь может в любое удобное время не выходя из дома: достаточно быть абонентом сотового оператора «Мегафон» и заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат.

Процедура полностью автоматизирована: владельцу электронного кошелька нужно подать заявку на сайте НКО «ЕРП», после push-уведомления ввести в телефоне последние четыре цифры номера паспорта и задать PIN-код. Далее необходимо подтвердить вход в мобильном телефоне и корректность данных по ссылке, которая поступит в WebMoney Keeper и на почту.

Услуга доступна гражданам России. Ранее система WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей с помощью видеоинтервью.